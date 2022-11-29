Ekonomi Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca 553 kadroya Öğretim Üyeleri alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapmaları ve başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanı sıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir.

Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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