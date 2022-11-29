Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapmaları ve başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanı sıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir.

Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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