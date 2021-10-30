Ekonomi Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 28 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Son başvuru tarihi 11 Kasım'da olacağı belirtildi.

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