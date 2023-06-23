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Ekonomi

Sağlık giderleri için sigorta en akıllıca çözüm

Gerek acil durumlarda gerek uzun vadeli sağlıklı bir yaşam için sağlık harcamalarının kaçınılmaz giderler olduğunu belirten Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, “Uygun fiyat seçenekli paketleriyle sağlık sigortasına sahip olmak günümüz için en akıllıca çözüm” dedi.

04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar.

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar.

Pandemi dönemi ile birlikte insan sağlığının önemi ve sağlıklı bir hayat sürdürmenin farkındalığı bir kez daha anlaşıldı. Gerek acil durumlarda gerekse uzun vadeli sağlıklı bir yaşam için sağlık harcamalarının kaçınılmaz giderler olduğunu belirten Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, “Pandemi dönemi ile birlikte sağlık bilincinin yeniden birinci öncelik haline geldiği bir dönem yaşadık. Pandemi sonrası dönemde de bu bilincin devam ettiğini ve sigorta güvencesinin

daha iyi anlaşıldığını gördük” dedi.

SAĞLIK HARCAMALARI ARTTI

Kişilerin ceplerinden yaptıkları sağlık harcamalarındaki artışa dikkat çeken Gölpınar, “Hastanelerin tüm hastalardan aldığı ücretler artmış durumda. Yani kişiler tedavi masraflarını kendi cebinden ödediğinde yüksek maliyetler ile karşılaşmakta. Hanehalkları tarafından tedavi, tetkik, ilaç vb. amaçlarla kişilerin bütçelerinden yaptıkları sağlık harcamalarının 2021 yılında %40,5 arttığını görüyoruz. Sağlık giderlerinin bireylerin kaçınamayacakları harcamalar kapsamında yer aldığını göz önünde bulundurursak, sağlık sigortasına sahip olmak günümüz için en akıllıca çözüm olmakta” açıklamalarında bulundu.




#Sağlık
#Pandemi
#Sigorta
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