Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

DAP Yapı'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, aldığı önlemler sayesinde Türkiye'nin koronavirüs krizinden en hızlı çıkan ülke olacağına inandığını söyledi.

Yılmaz, salgın sonrası dönemde ise Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısının güçleneceğini kaydederek, "Sağlıktaki bu başarı, daha fazla yabancı yatırımcının Türkiye'ye yönelmesi yönünde bir etki yapacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu süreçte büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, bu salgının Çin'de ilk ortaya çıktığı günden bu yana süreci çok iyi yönetmeyi başardı. Alınan proaktif önlemlerle virüsün Türkiye'ye geliş zamanı mümkün olduğunca öteledi. Bu süre, ülkemize gerekli hazırlık için de bir zaman kazandırdı. Tabii, bu salgının ülkemizde de görülmesi kaçınılmazdı fakat bundan daha önemlisi, kazanılan bu zaman sayesinde Türkiye dünyada koronavirüse (Kovid-19) karşı en hazırlıklı ülkelerden biri oldu. Bu süreçte Türkiye'nin en büyük avantajı hızlı kararlar alıp bu kararları hızlı bir şekilde pratiğe geçirmesi oldu.

İlk vaka 11 Mart 2020'de görüldü. O tarihinden bu yana alınan kararlar da Türkiye'nin bu konuyla mücadeledeki ciddiyetini ve kararlılığını yansıtıyor. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile bu salgın karşısında düştüğü durum ortada. Açıklanan resmi rakamlara göre, bugüne kadar aralarında ABD ve İngiltere gibi ülkelerin de bulunduğu 30'un üzerinde ülkeye ilaç ya da tıbbi malzeme yardımı gerçekleştirdik. Bunlar bir yandan Türkiye’nin ihtiyaç sahiplerine olan kucaklayıcı tavrına işaret ederken, diğer yandan da ülkemiz ekonomisinin son yıllarda sergilediği müthiş performansı ortaya koyuyor."

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Ziya Yılmaz, Türkiye'nin koronavirüs sonrası dönemde en hızlı toparlanacak ülkelerin başında geldiğini belirterek, bu dönemde hız kesen bazı sektörlerin de pandeminin sona ermesiyle çok hızlı bir büyüme sürecine gireceğini kaydetti.

"Sağlık sektörünün gösterdiği başarı yabancıya konut satışlarında doping etkisi yapacak"

Bu sektörlerin başında da gayrimenkulün geldiğini belirten Yılmaz, sağlık sektörünün bu süreçte gösterdiği başarının yabancıya konut satışlarında da doping etkisi yapacağının altını çizdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son yıllarda sağlık sektöründe yapılan altyapı yatırımları ve sağlık çalışanlarımızın kahramanca mücadelesi sayesinde, ülke olarak bu süreci en az hasarla atlatacağız. Sağlık sektörü, ülkeler için en stratejik sektörlerin başında geliyor. Bugüne kadar yabancıya gerçekleştirdiğimiz konut satışlarında da bunun önemini gördük. İyi işleyen bir sağlık sisteminiz ya da teknolojik sağlık altyapınız yoksa özellikle gelişmiş ülkelerden ya da Uzak Doğu’dan yatırımcı çekmeniz imkansız hale geliyor. Son yıllarda yabancıya yaptığımız satışlarda hep Türkiye’nin sağlık alanındaki gelişmişliğinin geri bildirimlerini almıştık. Şimdi koronavirüs salgınının ardından, bu etkinin çok daha hissedilir olmasını; sağlık alanında gösterdiğimiz başarının yabancı yatırım çekme noktasında doping etkisi yapmasını bekliyorum.

DAP Yapı olarak, bu zorlu süreçte yatırımlarına devam ediyoruz. Şirket bünyesinde de herhangi bir istihdam kaybına izin vermedik. DAP Yapı olarak bugüne kadar ülkemizin en zorlu günlerinde bile yatırım yapmaktan, istihdam sağlamaktan geri durmadık. Bu süreçte, her şeyi devletimizden beklemek yerine, taşın altına elimizi koymayı seçtik. Bu salgından herkesten önce ve herkesten güçlü biçimde toparlanabilmemiz için hepimize düşen sorumluluklar var. Bu sorumluluğun bir gereği olarak da ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Yıl başında açıkladığımız projelere ara vermeden devam ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, gelecek 4-5 yılda 13 milyar TL'lik yatırıma imza atacak, Türkiye'yi özgün projelerle buluşturmaya devam edeceğiz."

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