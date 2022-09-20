​SAHA İstanbul’un Uluslararası Uzay Federasyonu’na üyeliği onaylandı

Bu yıl Paris/Fransa’da düzenlenen 73. Uluslararası Uzay Kongresine iştirak eden SAHA İstanbul; NASA, AIRBUS, SpaceX, SNC (Sierra Nevada Company), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ARIANNE Space, SAFRAN, TELESPAZIO, THALES gibi Uzayda Dünya devleri ile aynı platforma girmiş ve Milli Uzay Endüstrisi Komitesini bu platforma taşımış oldu.
SAHA İstanbul bünyesinde Milli Uzay Endüstrisi Komitesi’ni (SAHA MUEK) kurarak; Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK UZAY, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UME gibi kamu kurumları da dahil olmak üzere, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, DeltaV gibi platform üretici firmalar ile bunlara destek sağlayan KOBİ’leri ve uzay alanında yetkinlik kazanmış bilim insanlarını bünyesinde toplayarak ülkenin bu alandaki çalışmalarının bir sinerji merkezi haline geldi.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SANAYİ KÜMELENMESİ
2022 yılının ilk yarısını Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak kapatmıştı. Konuyla ilgili değerlendirmesinde SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “Avrupa Kümeler Birliği’nde Airbus’tan sonra ikinci büyük kümeydik, bu ay yönetim kurulumuzda kabul edilen firmalarımızla birlikte SAHA İstanbul Kümemiz, Airbus’ın Toulouse’taki ‘AerospaceValley’in de üzerinde bir büyüklüğe ulaştı. Şu anda Avrupa’nın en büyük kümelenmesi olduk” açıklamasında bulunmuştu.
SAHA İstanbul 25-28 2022 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı SAHA Expo ile başarısını taçlandırmaya hazırlanıyor.