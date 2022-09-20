​SAHA İstanbul’un Uluslararası Uzay Federasyonu’na üyeliği onaylandı

Bu yıl Paris/Fransa’da düzenlenen 73. Uluslararası Uzay Kongresine iştirak eden SAHA İstanbul; NASA, AIRBUS, SpaceX, SNC (Sierra Nevada Company), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ARIANNE Space, SAFRAN, TELESPAZIO, THALES gibi Uzayda Dünya devleri ile aynı platforma girmiş ve Milli Uzay Endüstrisi Komitesini bu platforma taşımış oldu.

SAHA İstanbul bünyesinde Milli Uzay Endüstrisi Komitesi’ni (SAHA MUEK) kurarak; Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK UZAY, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UME gibi kamu kurumları da dahil olmak üzere, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, DeltaV gibi platform üretici firmalar ile bunlara destek sağlayan KOBİ’leri ve uzay alanında yetkinlik kazanmış bilim insanlarını bünyesinde toplayarak ülkenin bu alandaki çalışmalarının bir sinerji merkezi haline geldi.

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TEKNOLOJİ Avrupa Uzay Ajansı: Türkiye'nin uzay çalışmalarından memnuniyet duyuyoruz

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SANAYİ KÜMELENMESİ

2022 yılının ilk yarısını Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak kapatmıştı. Konuyla ilgili değerlendirmesinde SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “Avrupa Kümeler Birliği’nde Airbus’tan sonra ikinci büyük kümeydik, bu ay yönetim kurulumuzda kabul edilen firmalarımızla birlikte SAHA İstanbul Kümemiz, Airbus’ın Toulouse’taki ‘AerospaceValley’in de üzerinde bir büyüklüğe ulaştı. Şu anda Avrupa’nın en büyük kümelenmesi olduk” açıklamasında bulunmuştu.

SAHA İstanbul 25-28 2022 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı SAHA Expo ile başarısını taçlandırmaya hazırlanıyor.

OYNAT 00:14 NASA'nın sismik aracı InSight Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı Sciences et Avenir bilim dergisinde yer alan habere göre, 2018'de Mars'ta sismik araştırma için gönderilen ve Paris Globe Fizik Enstitüsünün ana tasarımcısı olduğu NASA aracı InSight, gezegende bir ilke imza attı. Temmuz ayında bir dizi depremi tespit eden InSight, bu sefer de Mars'a düşen göktaşlarının oluşturduğu sismik ve akustik dalgaları kaydetmeyi başardı. Toulouse Yüksek Havacılık ve Uzay Enstitüsü araştırmacısı Raphael Garcia, aracın çarpan kraterlerin konumlarını bile tespit ettiğini açıkladı. Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim insanları, böylelikle Mars'taki hafif derecedeki sismik titreşimleri de yakalamayı umuyor. Dünyada olduğu gibi Mars'ta da atmosfere girdiğinde sürtünme kuvvetiyle ateş topuna dönüşen göktaşları, tamamen yanmayan parçaları yere çarptığında sismik dalga oluşturuyor. BiP'te paylaş

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