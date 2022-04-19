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Ekonomi Sahil Güvenlik Komutanlığına Uzman Erbaş alınacak
BASIN İLAN

Sahil Güvenlik Komutanlığına Uzman Erbaş alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alınacağını duyurdu. Komutanlık, alımın son tarihinin 25 Nisan'da olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sahil Güvenlik Komutanlığına Uzman Erbaş alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sah... internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

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