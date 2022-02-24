Ekonomi Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığından işçi alım ilanı
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Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı'ndan işçi alım ilanı

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı 36 işçi alımı yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığından işçi alım ilanı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular 22-26 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacak.

Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı'nca sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık işgücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak.

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