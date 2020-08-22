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Ekonomi Sahte emlakçıya yasal düzenleme 1 Eylülden itibaren yetkisi olmayan çalışamayacak
EMLAK

Sahte emlakçıya yasal düzenleme: 1 Eylül’den itibaren yetkisi olmayan çalışamayacak

Emlak sektörüne yönelik düzenleme uyarınca 1 Eylül’den itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak ve bu kişiler emlakçılık yapamayacak. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Artık internetteki sahte ilanlar kaldırılacak ve belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Emlak sektörüne yönelik düzenleme uyarınca 1 Eylül’den itibaren itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak ve bu kişiler emlakçılık yapamayacak. Bu kapsamda uygulamanın hayata geçmesi için 10 günlük süre kaldı. İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek. Yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. Yetki belgesi için gereken belgelerle birlikte internet üzerinden Ticaret Bakanlığı’na başvuran ve kriterleri karşılayan işletmeler, belgeleri aldı. Geçerlilik süresi 5 yıl olan yetki belgesinin, işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılması gerekiyor.

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YETERLİLİK BELGESİ YETERLİ OLMAYACAK

Nizameddin Aşa

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, Ticaret Bakanlığı’nın Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden yapılan başvurular neticesinde Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’nin alındığını söyledi. Burada söz konusu belgenin alınması için bazı şartlar gerektiğini dile getiren Aşa, daha önce bu alanda herhangi bir kurs almamış emlakçılardan mesleki yeterlilik belgesi istendiğini bildirdi.

  • Aşa, “Bazı emlakçılar bu belgenin yeterli olduğunu düşünüyor ancak mesleki yeterlilik belgesi emlakçılık yapmak için tek başına yeterli olmuyor. Bu kriter, yeterlilik belgesi alabilmek için şartlardan bir tanesi” dedi.

MAĞDURİYETLER ENGELLENECEK

Nizameddin Aşa, uzun süredir bu uygulamanın hayata geçmesini beklediklerini kaydederek, “Bu uygulama, sektörde mağduriyetlerin ve kayıt dışılığın önüne geçilmesini hedefliyor. Uygulama sayesinde sektöre kalite ve disiplin gelecek. Bakanlığın belirlediği kriterleri karşılayabilenler bu işi yapacağı için takibi kolay olacak. Yetki belgesi olmayanlar emlakçılık yapamayacak.” diye konuştu. Kayıt dışı emlakçılık yapanların önlenmesi sayesinde vergi gelirlerinin de artacağını dile getiren Aşa, şu bilgileri verdi: “Ancak daha da önemlisi bugüne kadar sürekli gündemde olan sözde emlakçıların tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçilecek. Fakat burada önemli olan vatandaşlarımızın dikkatli olması. Tüketicilerimiz mutlaka yetki belgeli emlakçılarla çalışmalı. Ofise gittiğinde bu belgeyi sormalı. Yetkisiz emlakçılarla kesinlikle iş görmesinler. Yoksa bugüne kadar karşılaşılan sıkıntılar sürecektir.”

SAHTE İLANLAR KALDIRILACAK

  • İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, uygulamanın, bugüne kadar mağduriyetlere kapı aralayan sahte ilanları da gündeme aldığını söyledi. Aşa, bugüne kadar kendilerinin de en çok şikayetçi oldukları sahte ilanlar konusunda adım atılmasının çok önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uygulama sayesinde artık internetteki sahte ilanlar kaldırılacak ve belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek. Bir taşınmaz için birden fazla ilan verilemeyecek. Sahibinden olan ilanlarda vekaletname ya da tapu kaydı istenecek." Aşa, kayıt dışı çalışan kişilerle iş yapan, komisyon alan emlakçıya 10 kat ceza kesilebileceğini ve belgesinin de iptal edilebileceğini vurguladı.

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