Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak yaptığı denetimlerde, taklit ve tağşiş ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürün sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 721'e çıktı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan son listede, özellikle kırmızı et ürünlerinde ve zeytinyağlarında ciddi ihlallere rastlandığı görülüyor. İşte halk sağlığını hiçe sayan yeni ürünler...
Pide harcından sakatat (kalp) çıktı
Bakanlık test ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.
7 bin 800 kontrol görevlisi sahada
Bakanlık olarak 7 bin 800 kontrol görevlisiyle yıllık 1,3 milyon resmi kontrol gerçekleştirdiklerini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Yumaklı, resmi kontrollerde gıda işletmelerinin hijyeni, gıda etiket bilgileri, uyulması gereken ısı gereklilikleri, izlenebilirlik kayıtları ve sorumlu oldukları dokümanların kontrolü gibi birtakım gerekliliklerin kontrolünün yapıldığını belirtti.