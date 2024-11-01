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Sahtecilik had safhada: Liste güncellendi işte sağlığı tehlikeye düşüren o ürünler

Sahtecilik had safhada: Liste güncellendi işte sağlığı tehlikeye düşüren o ürünler

Seda Ekinci
15:461/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Pide harcından çıkan 'pes' dedirtti
Pide harcından çıkan 'pes' dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak yaptığı denetimlerde, taklit ve tağşiş ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürün sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 721'e çıktı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan son listede, özellikle kırmızı et ürünlerinde ve zeytinyağlarında ciddi ihlallere rastlandığı görülüyor. İşte halk sağlığını hiçe sayan yeni ürünler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık,
adresindeki bilgilere ekleme yaptı.
Buna göre,
"kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün"
sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 721'e yükseldi.
Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.
Listeye eklenen ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, tereyağında yağ oranının düşük, nem oranının yüksek olması, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması ve bazı ürünlerde yabancı madde ile gıda boyası tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

Pide harcından sakatat (kalp) çıktı

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürün sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 721'e çıkarke
n yapılan denetimlerde pide harcında sakatat (kalp) tespit edildi.

Bakanlık test ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

7 bin 800 kontrol görevlisi sahada

Bakanlık olarak 7 bin 800 kontrol görevlisiyle yıllık 1,3 milyon resmi kontrol gerçekleştirdiklerini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

“Bu yıl şu ana kadar 940 bin denetimde 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 771 milyon lira idari para cezası kestik. 368 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yıl sonuna kadar toplam 1,5 milyona yakın denetim gerçekleştirmiş olacağız. İşletmenin risk durumuna göre bu sayı ülkemizde 2-3, şikâyet durumuna göre daha fazla olabilir.”
ifadelerini kullanmıştı.

Yumaklı, resmi kontrollerde gıda işletmelerinin hijyeni, gıda etiket bilgileri, uyulması gereken ısı gereklilikleri, izlenebilirlik kayıtları ve sorumlu oldukları dokümanların kontrolü gibi birtakım gerekliliklerin kontrolünün yapıldığını belirtti.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#sahtecilik
#gıda denetimi

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