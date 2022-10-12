Ekonomi Sakarya Gaz Sahasının tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemlerine devam ediyor.

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Haber Merkezi AA
Sakarya Gaz Sahasının tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor
Sakarya Gaz Sahası

TPAO'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurumun, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması için Filyos açıklarında deniz tabanına "çelikten bir şehir" kurduğu belirtildi.

Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için hem karada hem de denizde gece gündüz çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bu çerçevede Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına mudmat çelik taban yerleştirerek, zeminde stabil bir yerleşke hazırlıyor. Denizde devam eden çalışmaların en önemli ayağını, mudmat ekipmanlarının deniz tabanına kurulumu oluşturuyor. Mudmat ekipman, deniz tabanına yerleştirilen çeşitli ekipmanlar için destek görevi görecek. Bu operasyon 'evin temelinin yerleştirilmesi' olarak değerlendiriliyor. Ekipmanın kurulmasının tamamlanması sonrasında deniz tabanına ağırlık dağıtılacak ve daha stabil bir yerleşke kurulmuş olacak. Sağlam çelikten zeminin kurulmasına, önemli bir dönemecin tamamlanması olarak bakılıyor."

Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde boru hattının derin sulardaki kısmında çalışmaya başlandı
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Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde boru hattının derin sulardaki kısmında çalışmaya başlandı

Kara işleme tesisleriyle ilgili olarak da hazırlıkların son sürat devam ettiği belirtilen açıklamada, "İki adımın tamamlanması sonrasında da üçüncü adım bunların arasındaki boru hatları birleştirilecek. İki tane ana boru hattı, yardımcı boru hattı ve ana kontrol ünitesinin serilmesi işleminin tamamlanması neticesinde bu önemli operasyonda hazırlıklar sona yaklaşmış olacak." ifadeleri kullanıldı.

Kalkınma ateşi Sakarya’dan: Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı
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Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin, Filyos ve çevre bölgesini enerji üssü haline getirerek, bölge ekonomisini canlandırma ve kalkındırma yönünde önemli rol oynayacağı vurgulanan açıklamada, projenin ilk fazında günlük 10 milyon metreküp, ikinci fazında ise 40 milyon metreküp gazın vatandaşın kullanımına sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

Karadeniz'deki doğal gazı taşıyacak boruların derin sulara serimi başladı: Dışa bağımlılığın kilidini kıracak
FOTOĞRAF 11
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Gelecek yılın ilk çeyreğinde milli doğal gaz iletim sistemine bağlanması planlanan yerli gaz için yürütülen çalışmalar Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde devam ediyor.
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Castorone'ye boru yüklemi işlemi de açıkta gerçekleşiyor. Filyos Limanı'nda bulunan her biri 12 metre uzunluğundaki borular destek gemilerine, ardından da yaklaşık 500 metre açıktaki Castorone'ye yükleniyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gemi, boru serimine başladı.
Dev geminin sonbahar başına kadar bu işlemleri bitirmesi planlanıyor.
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Karadeniz'e ilk borular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 Haziran'da Filyos'ta gerçekleşen törende sığ kısımlardaki deniz tabanına indirilmişti. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, \"Bugün 'Bismillah' diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız.\" demişti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de aynı törende, \"Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek.\" ifadelerini kullanmıştı.
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Günlük üretilecek 10 milyon metreküp gaz 2023'te şebekeye verilecek

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda olduğu gibi kademeli olarak artacak.
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Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.
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Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak borular, sığ kısımların ardından "Castorone" adlı gemi tarafından derin sularda deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı.


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Hastanelerde yeni dönem: Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek

Beyaz Reform kapsamında yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" ile eylülde hayata geçirilen mesai saatleri dışında muayene uygulamasıyla kan, idrar tahlilleri, görüntüleme tetkikleri de mesai saatleri dışında yaptırılabilecek. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, "Nitelikli hekim kapasitemizle vatandaşlarımızın sağlık ihtiyacına yetişmeye çalışıyoruz. İmkanı olan çalışma arkadaşlarımızın da gündüz ürettiği hizmetle orantılı olarak mesai saatleri dışında da ek bir çalışma alanı oluşturuyoruz" dedi.

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