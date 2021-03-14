Ekonomi Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacak
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Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacağını duyurdu. İhale, 23 Mart'ta açık teklif usulü yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya İli, Erenler İlçesi, 13400 ve 7894 nolu parsellerde bir ayağı olan, diğer ayağı da Sakarya Park 2.Etap alanı içerisinde bulunan, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ile "Zipline" projesinin yapımı ve 10 yıl süreyle işletilmesi ve sürenin sonunda Belediyeye devredilmesi işini ihaleye çıkarıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale tarihi/yeri, ihaleye katılım şartları, geçici teminat ve ihale tahmini bedeli ile ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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