Ekonomi Sakaryada botanik vadisi yaptırılacak
BASIN İLAN

Sakarya'da botanik vadisi yaptırılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15.300 metrekare alan üzerinde botanik vadisi yapımı için ihaleye çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakaryada botanik vadisi yaptırılacak
Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; botanik vadisi yapım ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale, 16 Aralık 2022 tarihinde Dilmen Mahallesi Sakarbaba Caddesi Kuriş İş Merkezi No:107 Erenler, Sakarya adresinde gerçekleştirilecek. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz görülebilir. İhaleye teklif vereceklerin e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

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