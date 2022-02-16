Ekonomi Sakaryada su kullanım bedelindeki KDV oranı yüzde 1e indirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sakarya'da su kullanım bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e indirildi

Sakarya'da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7'lik indirime gidildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Enflasyonla mücadeleye Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek oluyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Sakaryada su kullanım bedelindeki KDV oranı yüzde 1e indirildi! Sakarya haberleri
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadeleye Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek oluyoruz. Bu kapsamda yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik." ifadesini kullandı.

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