Sakarya'daki firmadan 5 kıtaya çelik ihracatı

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Arifiye ilçesindeki Sakarya 1. OSB'deki fabrikalarda faaliyet gösteren Mono Steel, sanayi yapıları, tünel ekipmanları, yol ve köprü konstrüksiyonları, spor tesisleri, alışveriş merkezleri, konut projeleri, makine ve enerji sektörleri için çelik üretiyor.

Yurt dışında ilk olarak Avrupa ve Afrika ülkeleriyle çalışan şirket, müşteri memnuniyeti ve iş birlikleri sonrasında İngiltere, Kanada, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de iş yapıyor.

Son 5 yıldır sadece yurt dışındaki projelerde yer alan firma, ülke ekonomisine ciddi gelir sağlıyor.

"Amerika, Afrika ve Orta Doğu'da hakimiyetimizi artırdık"

Mono Steel kurucu ortağı ve üst yöneticisi Mustafa Toprakçeken, metal ve metal dışı ürün kaynaklı imalat üzerine kurulan bir şirket olduklarını söyledi.

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İlk ivmelenme sırasında kendi öz sermayeleriyle birtakım başarılara imza attıklarını aktaran Toprakçeken, hızlı büyüyebilmek için ihracatçıya yönelik verilen desteklerden yararlandıklarını belirtti.

Ülkeye ekonomik girdi daha yüksek olacağı için 5 yıldır sadece yurt dışı projelerde çalıştıklarına işaret eden Toprakçeken, şöyle konuştu:

"Türkiye'de mega projeler arasında Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Ford Otosan tesislerinde birçok boyahane ile üretim ek binaları, oteller, alışveriş merkezleri gibi projelerde yer aldık. 2010'dan sonra Türkmenistan, Azerbaycan, Orta Doğu ülkeleri, Afrika bölgesinde ihracatımız bulunuyordu. Avrupa, Amerika kıtasındaki müteahhitler, Türkiye olarak bunları yapacağımızı öngördüler. Bu süreçte Avrupa ile başlayıp kendi yerimizi sağlamlaştırdıktan sonra Amerika, Afrika ve Orta Doğu'da hakimiyetimizi artırdık."

Toprakçeken, Avrupa'daki ihracat ve yatırımlarının ardından Almanya'da Villing Tech firmasıyla ortaklık yaptıklarına değinerek, yurt dışında süren projelerinden bağımsız bu ortaklıkla daha önce hiç yapılmamış bir üretim fikrinin yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade etti.

Amerika Seattle Kanal Projesi, Paris'teki Grand Paris Express Projesi gibi mega projelerde görev alan tek Türk firması olmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Toprakçeken, şöyle devam etti:

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"Avustralya'da hidroelektrik santrali olan Snowy 2.0 Projesi'nde yer alıyoruz. Geçen yıl birinci etabında aktif şekilde çalıştık. Bu projelerdeki rolümüz, tünel çelik konstrüksiyon üretip sevk ederek oradaki kontrolleri yapıyoruz. Türkiye'deki bir firma olarak farklılığımızı göstermek istiyoruz. Seattle'da kanalizasyon giderleriyle ilgili yıllardır büyük problemler yaşanıyordu. Buna yönelik proje yapılıyor, biz de bu projenin ilk temellerine girme şansı bulduk. Dünyanın en uzun yer altı tüneli olarak tarihe geçen Gotthard Base, İsviçre İtalya arasında yer altından giden bir proje. Bu projenin de çelik konstrüksiyonunun büyük kısmını biz gerçekleştirdik."

"Vizyonumuz, ülkelerin Türkiye'den mal tedarik etmelerini sağlamak"

Toprakçeken, tamamen ihracat odaklı çalıştıklarını, Avrupa bölgesindeki ihracatlarının yanı sıra yakın zamanda Kanada'da büyük konut projesinin üretimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Avustralya ve Afrika bölgesinde de aktif şekilde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Toprakçeken, "Tanzanya'da yeni kız öğrenci yurdu projesiyle anlaştık. Mono Steel olarak vizyonumuz, her ülkede kendi iç pazarlarından mal tedarik ediyormuş gibi ülkelerin Türkiye'den mal tedarik etmelerini sağlamak. Şu an Malta'da, Gana'da büyük gruplarla beraber yeni projelere başladık. Dünyayı demir ağlarla örmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki fabrikalarını genişleterek istihdamı da artırdıklarını anlatan Toprakçeken, şunları kaydetti:

"İstihdamı artırırken tesisimizin de hacmini artırıyoruz. Buna yönelik yatırımlarımız var. Almanya'da da tesisimiz var. Mono Steel'in vizyonu, şeffaflık üzerinedir. Mono Steel ailesi olarak müşterilerin içerideki her türlü bilgiye, projesinin ilerleyişine, zamanlamaya, birlikte ortak şekilde kontrol edilen bir düzen kurduk. Bu sayede 5 kıtada 70'in üzerinde ülkede hizmet vermekteyiz. Her ülkede bu şeffaflığın uygulanması lazım."

Toprakçeken, fabrikalarında istihdam edilen personelin yüzde 35'inin kadınlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.