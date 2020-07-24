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Ekonomi Salgın nedeniyle askıya alınmıştı Libyadan Türkiyeye uçak seferleri pazar günü başlıyor
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Salgın nedeniyle askıya alınmıştı: Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar günü başlıyor

Koronavirüs salgınındaki normalleşme dönemiyle birlikte havacılık sektörü de hız kazanıyor. Salgın nedeniyle askıya alınan Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar gününden itibaren yeniden başlıyor.

Haber Merkezi AA
Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar gününden itibaren başlıyor.
Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar gününden itibaren başlıyor.

Başkent Trablus'taki Mitika Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, devlete bağlı Afriqiyah Havayolları ve özel havayolu şirketi Libyan Wings'in gelecek pazardan itibaren Türkiye'ye uçak seferlerine başlayacağı belirtildi.

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Haftada dört sefer yapılacak

Açıklamada, Afriqiyah Havayolları'ndan alınan bilgiye göre Libyalıların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin veren Başkanlık Konseyi kararı gereği, yalnızca gidiş olarak haftada dört sefer yapılacağı kaydedildi.

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  • Libyan Wings Havayolları'nın ise Uluslararası Havalimanı Misrata'dan haftada 3 sefer gerçekleştireceği aktarıldı. Libya Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 15 Mart'ta kara ve hava sınırlarını kapama kararı almıştı.

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