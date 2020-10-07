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Ekonomi Salgın sonrasında iş dünyası baştan kuruluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Salgın sonrasında iş dünyası baştan kuruluyor

Aylık ekonomi dergisi Z Raporu, Kovid-19 salgını sonrasında yeniden şekillenen iş dünyasındaki değişimleri kapağına taşıdı. Derginin yeni sayısı gazete bayileri ve seçkin kitabevlerinde yerini aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Z Raporu'nun ekim sayısı bayilerde.
Z Raporu'nun ekim sayısı bayilerde.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren Kovid-19 salgını yaşam tarzımızı, iş yapış şekillerimizi ve alışkanlıklarımızı kökten değiştiriyor. Bu radikal değişim, bazı sektörlere canlandırıcı bir taze hava sağlarken, bazı sektörlerde ciddi bir negatif etki oluşturdu. Z Raporu dergisi Ekim sayısında, ‘Pandemi Sonrasında İş Dünyası Baştan Kuruluyor’ başlığıyla, iş dünyasındaki bu köklü dönüşümü analiz etti.

YENİ DÖNEM YENİ DÜZEN

Kovid-19 salgını yalnızca insan sağlığını değil küresel ekonomiyi de tehdit ediyor. Dünya genelinde salgına karşı alınan tedbirler arz ve talep yönlü daralmalara sebep oldu. Ticari hayat neredeyse durma noktasına geldi. Oluşan yeni durumda, her işletmenin faaliyet alanı kendine özgü olduğu için, sektörler süreçten farklı düzeylerde etkilendi. Dünya yeni bir dönemden geçerken yeni bir düzen kuruluyor. İş dünyası bu yeni duruma uyumda en hızlı refleks veren kesim olarak dikkat çekiyor.

KÜRESEL EKONOMİDE TOPARLANMA NASIL OLACAK?

Ekonomide II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası yaşanan krizler ile gündeme gelen toparlanma görüntüleri, korona virüs salgını ile beraber yeniden hatırlandı. Küresel ekonomide salgın nedeniyle ortaya çıkan sert düşüş sonrasında toparlanmanın ne şekilde olacağı ise merak konusu. Ekonomistlerin gündeminde toparlanmanın nasıl olacağına ilişkin yoğun tartışmalar var. Yapılan yorumlarda küresel ölçekte toparlanmanın V, K, W, U veya Z şeklinde olacağına yönelik görüşler ön plana çıkıyor. Senaryoların toplamı ve diğer ayrıntılar Z Raporu sayfalarında ortaya konuyor.

İlk kez 1896’da atmosfere salınan gazların küresel sıcaklıkların artışına yol açabileceğini hesaplayan İsveçli bir bilim adamının çalışması ardından dünya, iklim değişimine ve 1960 sonrasında eriyen buzullara şahit oldu. 1997’de imzaya açılan Kyoto Protokolü bu konuda duyarlılığı artırsa da küresel çapta karbon emisyon artışı hız kesmeden sürdü. Bugün ise insanlık yeni bir dönüm noktasında bulunuyor. Dünya 2020’yi küresel salgın ile karşılarken, bir yandan da iklim felaketinin tetiklediği yangın, sel, hortum gibi doğal afetler ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Artık bir çözüm şart ve dünya soruyor: Elini taşın altına kim koyacak?

GÜÇLÜ KALEMLER Z RAPORU’NDA

Z Raporu’nun yazar kadrosu güçlü yorumlarıyla gündemi değerlendirmeye devam ediyor. Derginin Ekim sayısında Prof. Dr. Ömer Bolat, Aşkın Baysal, Ali Saydam, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, yurt ve dünyadaki gelişmeleri ele aldı.

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