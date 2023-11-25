Şampiyonlar ligindeyiz

Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla devam etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Bolat, dünyada yaşanan hızlı dönüşümle birlikte yeni nesil teknolojilerin ve yazılımların ön plana çıkmaya başladığını belirtti.

Bolat, Türkiye'nin bilişim alanında yazılım, dijital oyun, yapay zeka, siber güvenlik, akıllı şehirler, haberleşme gibi pek çok alanda oldukça rekabetçi ve yenilikçi ürünler ve çözümler sunduğuna dikkati çekti.

HEDEF 5 YILDA 4 KAT ARTIŞ

Bolat, "Bu alanda dünya devleri arasında giderek yer almaya başladıklarına memnuniyetle şahit oluyoruz. İftiharla belirtmek isterim ki bilişim sektöründe artık Türkiye'miz şampiyonlar liginde yer almaktadır. Bu alanda ihracatımız geçen sene 3 milyar dolara ulaşmıştı. Önümüzdeki beş yıllık süre zarfında bilişim sektöründeki ihracatımızın dört katı kadar artması hedeflenmektedir" dedi. Savunma sanayiindeki gelişmelere de değinen Bolat, şunları kaydetti:

İNOVASYON RUHUNU SOMUT ESERLERLE TAÇLANDIRDIK

"Türkiye'miz artık kendi savaş gemilerini yapan, insansız hava taşıtları ve hava taşıtlarının aksam ve parçalarını üreten, katma değerli üretim için gerekli olan makineleri üretebilen, birçok yüksek katma değerli ve teknolojili ürünlerin üretimini ve ihracatını başarabilen bir ülke konumuna ulaşmıştır. Savunma sanayiimizin son yıllarda büyük bir ivmeyle büyümekte olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. 2022 yılında 4,4 milyar dolara ulaşan ve kendi ihtiyaçlarımızın yüzde 80’ini karşılamayı başardığımız savunma sanayiimizde, bu yıl sonuna kadar 6 milyar dolarlık ihracatı başarmış olacağız. 2028 hedefimiz ise 11 milyar dolara ulaşmak. Allah'a şükür 60 yıllık bir hayali gerçekleştirerek milli iftiharlarımız Togg’u, ülkemiz ve milletimizle buluşturan, dünyaya İHA'lar ve SİHA'lar ihraç eden savaş gemileri ihraç eden Türkiye'miz Anadolu'nun girişimciliğini ve inovasyon ruhunu somut eserlerle taçlandırmayı başarmıştır."

E-ticaret kanallarını açıyoruz

Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak daha katma değerli üretim yapmak, ihracatın birim fiyatını yükseltmek için tasarım, markalaşma, Turquality, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projelerine yönelik hibe destekleri verdiklerini anımsattı. Bolat, e-ihracat gibi ihracatın dijitalleşmesi politikası için platformlar hazırladıklarını ve yakın zamanda hizmete girecek Türkiye E-İhracat Platformu ile de e-ticaretin ihracat kanallarını da açmış olacaklarını dile getirdi.

Gençlerle ilk 10'a gireceğiz

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de, son 20 yılda Türkiye’nin ihracatının 6 kat, ihracatçı sayısının da 4 kat arttığını söyledi. Gençlerle beraber, Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına katacak Türkiye'nin yüz akı ihracatçılarının olduğunun altını çizen Gültepe, İnovaLİG şampiyonlar arasında, Ar-Ge’ye en fazla pay ayıran şirketler ve inovasyon hamlesiyle katma değerli ihracat yapan firmaların olduğunu açıkladı.







