Samsat Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Tüm unvanlar için sözlü sınavı 15/11/2021 tarihinde Samsat Belediyesi (Kale Mah. Belediye Bulvarı No: 7 Samsat / Adıyaman) adresinde yapılacaktır. Tüm sınavlar saat 10:00’da başlayacaktır. Sözlü sınavı aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecek.

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