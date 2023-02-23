Samsun Büyükşehir Belediyesi 19 adet dükkanı kiraya verecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale, 2 Mart 2023 tarihinde saat 14:30’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.
İhale şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı/Emlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.
#Basın İlan Kurumu
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