Ekonomi Samsun Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
BASIN İLAN

Samsun Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Samsun Üniversitesi, 60 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 19 Ekim'de resmi gazetede yayımlanacağını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsun Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Samsun Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacak.

Son başvuru 2 Kasım'da olacağı bildirdi.

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