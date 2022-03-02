Ekonomi Samsunda alışveriş merkezi ihale ile satılacak
BASIN İLAN

Samsun'da alışveriş merkezi ihale ile satılacak

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 37 bin metrekare alan üzerinde kurulu alışveriş merkezi ihale ile satışa çıkarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsunda alışveriş merkezi ihale ile satılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kıran Mahallesi'nde bunulan alışveriş merkezinin bodrum katında 3 adet düğün salonu, 6 adet salon, müdüriyet odası, soyunma odaları, yemekhane, idari odalar, 13 adet bölümlendirilmiş oda, 3 adet düğün salonu odası, kafeterya, mutfak, idare odası, jenaratör odası ve iklimlendirme dairesi yer almaktadır.

Ana girişin bulunduğu zemin katta önceden market olarak kullanılan bölüm ve 11 adet dükkan, 1. normal katta ise yaklaşık 37 adet dükkan ve restoran bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Rusyanın duyurususonrası kaçış başladı

Rusya'nın duyurusu
sonrası kaçış başladı

​Tren istasyonlarında izdiham meydana geldi.
İnsan değilsiniz

İnsan değilsiniz

​İsrail'den 12 yaşındaki Filistinli kıza öldüresiye dayak.
Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

O MGK'nın<br>tutanakları açıklansın

O MGK'nın
tutanakları açıklansın

​Birçok gerçek açığa çıkacak.
'Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık'

'Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık'

​ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında konuştu.
En kötü senaryo

En kötü senaryo

Savaş kanlı ve uzun olacak.
TVNET Ukrayna'da

TVNET Ukrayna'da

​Halk sokak savaşına hazırlanıyor.
Elektrik faturaları düşecek

Elektrik faturaları düşecek

​Hanede yüzde 14 esnafa yüzde 25.
Rusya'ya dijital kuşatma

Rusya'ya dijital kuşatma

​Facebook, Twitter ve Youtube savaşa katıldı.
Gövde gösterisi

Gövde gösterisi

​TCG Anadolu denize açıldı.
Vakalar düşüşe geçti

Vakalar düşüşe geçti

​Yoğun bakım yükü iki yılın en düşüğünde.
'Yeni ufuklara odaklandık'

'Yeni ufuklara odaklandık'

​THY 2021 yılını 959 milyon dolar net kârla kapattı.

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna-Rusya görüşmelerinin detaylarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.