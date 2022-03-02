Samsun'da alışveriş merkezi ihale ile satılacak

Dünya

Rusya’ya dijital kuşatma: Facebook, Twitter ve Youtube savaşa katıldı

Batılı teknoloji şirketleri YouTube, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) ve Twitter da Rusya’ya savaş açtı. YouTube, Rusya devlet yayın organları Russia Today ve Sputnik’in kanallarını bloke etti. Meta, AB genelinde bu iki kuruma erişimi kısıtlayacağını açıkladı. Twitter Rus kaynaklı yayınlara uyarı etiketi koymaya başladı.