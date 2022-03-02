Samsun'da alışveriş merkezi ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kıran Mahallesi'nde bunulan alışveriş merkezinin bodrum katında 3 adet düğün salonu, 6 adet salon, müdüriyet odası, soyunma odaları, yemekhane, idari odalar, 13 adet bölümlendirilmiş oda, 3 adet düğün salonu odası, kafeterya, mutfak, idare odası, jenaratör odası ve iklimlendirme dairesi yer almaktadır.
Ana girişin bulunduğu zemin katta önceden market olarak kullanılan bölüm ve 11 adet dükkan, 1. normal katta ise yaklaşık 37 adet dükkan ve restoran bulunmaktadır.