Ekonomi Samsunda maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
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Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı

Satışa konu maden ocağı işletme ruhsatı Kalker II (A) Grubu maden olarak, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmıştır. Sahada bulunan kalker permiyen yaşlı kireçtaşlarından oluşmaktadır. Akdağ formasyonu da denilen formasyonu oluşturan kireçtaşları çoğunlukla gri renkli, bol kalsit damarlı ve dolgulu, üst düzeyleri oolitik ve pizolitiktir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsunda maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; sahada kalker üretimi açık işletme yönetimi ile yapılmaktadır. Sahada yaklaşık 50 cm olan örtü tabakasının alınmasından sonra kazıya uygun duruma gelen kalker, yükleyicilerle kamyonlara yüklenerek kırma eleme tesisine taşınmaktadır. Burada boyut küçültme ve eleme işleminden sonra piyasa arz edilmektedir.

İşletme ruhsatı kıymet takdiri 343 milyon 744 bin 256 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. Maden ocağı ruhsatı için birinci ihale tarihi 3 Ağustos 2022 tarihidir.

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