Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; sahada kalker üretimi açık işletme yönetimi ile yapılmaktadır. Sahada yaklaşık 50 cm olan örtü tabakasının alınmasından sonra kazıya uygun duruma gelen kalker, yükleyicilerle kamyonlara yüklenerek kırma eleme tesisine taşınmaktadır. Burada boyut küçültme ve eleme işleminden sonra piyasa arz edilmektedir.
İşletme ruhsatı kıymet takdiri 343 milyon 744 bin 256 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. Maden ocağı ruhsatı için birinci ihale tarihi 3 Ağustos 2022 tarihidir.