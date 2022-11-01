Samsun'da taksi plakası satış ve taksi durak yeri kiralama ihalesi Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.02.2020 tarih ve 52 sayılı kararı gereğince, Atakum, İlkadım ve Canik İlçesinde faaliyet göstermek üzere ticari taksi plakalarının satışı ve taksi durak yerlerinin kiralanmasına ilişkin ihale düzenlenecek.

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