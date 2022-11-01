Ekonomi Samsunda taksi plakası satış ve taksi durak yeri kiralama ihalesi
BASIN İLAN

Samsun'da taksi plakası satış ve taksi durak yeri kiralama ihalesi

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.02.2020 tarih ve 52 sayılı kararı gereğince, Atakum, İlkadım ve Canik İlçesinde faaliyet göstermek üzere ticari taksi plakalarının satışı ve taksi durak yerlerinin kiralanmasına ilişkin ihale düzenlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsunda taksi plakası satış ve taksi durak yeri kiralama ihalesi
Samsun.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale şartnameleri, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü Merkez veznesine 250 TL yatırılarak alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek.

Ticari Taksi Plakalarının satışı ve Taksi Durak Yerlerinin kiraya verilmesi ihaleleri 03 Kasım 2022 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak.

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