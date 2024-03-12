Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,1 arttı

Kalkınma ajanslarına bu yıl kullandırılacak transfer ödeneği 1 milyar 800 milyon lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin 900 milyon liralık kısmı ajanslar arasında dağıtılacak. Bu dağılım, İllerin ve Bölgelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile nüfus değerleri esas alınarak tespit edildi.