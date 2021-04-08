Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: TOGG, pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıyor

Genç MÜSİAD tarafından "Yarını Bugünden Fark Et" temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) devam ediyor.

Etkinlikte konuşan Kacır, Türkiye'nin son 18-19 yılda ortalama yıllık büyümesinin yüzde 5'in üzerinde olduğunu, gelişmekte olan ülkelerde bu rakamın yüzde 4 seviyesinde olduğunu söyledi.

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Türkiye'de 200'den fazla üniversitenin teknoloji girişimlerine yönelik hızlandırma programının ve 80'den fazla teknoparkın bulunduğunu, teknoparklarda 6 binden fazla şirketin ve sturtup'ın yer aldığını dile getiren Kacır, bugüne kadar 40 bine yakın Ar-Ge projesinin tamamlandığını, 10 bin projenin devam ettiğini, yüksek teknolojili ihracatın 6 milyar dolara ulaştığını anlattı.

Kacır, 2000'in başlarında 400 olan yıllık patent başvuru sayısının 8 binlere yaklaştığını kaydederek, 2005'te 49 bin olan toplam Ar-Ge personel sayısının 2019'ta 183 bine çıktığını bildirdi.

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OYNAT 02:45 Türkiye'nin otomobili TOGG'da bir yılda neler oldu? İşte merak edilenler Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait doğuştan elektrikli TOGG ile tanıştığımız yeni lige yolculuk buluşması üzerinden tam bir yıl geçti. İşte bu bir yılda tüm yapılanlar TOGG'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. BiP'te paylaş

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Ar-Ge'ye ayrılan payın artışıyla ilgili bilgiler veren Kacır, "Dolayısıyla artık Türkiye özel sektörün öncülüğünde Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir ülke haline geldi. Değişim çok hızlandı" diye konuştu.

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"Türkiye, savunma sanayisinde adeta destan yazdı"

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi'nden değinerek, bu hareketin bir yönüyle tam bağımsızlık için geliştirilmesi gereken ürünlerin mutlaka yerli ve milli olarak geliştirilmesini ve dünyaya ihraç edilmesini kapsadığını söyledi.

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Tam bağımsızlık denilince akla savunma sanayinin geldiğini, Türkiye'nin orada adeta desten yazdığını dile getiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayisinde dünyada herkesin büyük bir ilgiyle, dikkatle takip ettiği küresel başarı hikayeleri yazabilen bir ülke haline geldik. Bu çok uzun vadeli planlamalarla, kamu-özel iş birliklerinin vakitlice planlanması ve hayata geçmesiyle mümkün oldu. Tam bağımsızlığın savunma sanayisindeki başarılarla tek başına elde edilmesi güç. Tam bağımsızlıktan bahsettiğimizde bugün tarım, gıda, sağlık, finans, enerji ve ulaştırma teknolojilerinde geliştirmemiz gereken ürünleri mutlaka yerli ve milli geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bakanlık olarak öncelikli hedefimiz; savunma sanayisindeki başarılarımızı bu sıraladığımız alanlarda da hayata geçirmek."

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2023 hedefi, Türkiye'den en az 10 unicorn çıkması

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, küresel Ar-Ge liderliği sıralamasında ilk 2 bin 500 firma arasında Türkiye'den sadece 6 firma bulunduğunu, 2023 hedeflerinin ise 23 Türk firmasının bu sıralamaya girmesini sağlamak olduğunu söyledi.

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Kacır, 2023'te en az 500 bin yazılımcı bulunmasını, teknoloji tabanlı girişimlere yapılan yatırımların en az 500 milyon dolarlık büyüklüğe erişmesini, Türkiye'nin en az 10 teknoloji giriminin unicorn olmasını hedeflediklerini anlattı.

Elektrikli araçlarda yaşanan dönüşümden bahseden ve Türkiye'nin elektrikli otomobilinin 2022'de banttan inmeye başlayacağını dile getiren Kacır, "Dünyaya ihraç edebildiğimiz ve yepyeni başarı hikayeleri yazdığımız bir proje olacak" ifadesini kullandı.

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Kacır, otomobil sektöründe yaşanan elektrikli araç devriminden bahseden ve 10 yıl sonra dünyada satılan otomobillerin en az yarısının elektrikli olacağının öngörüldüğünü kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Dolayısıyla TOGG, doğuştan elektrikli araç teknolojilerine yönelerek pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıyor. Dünyada bu amaç doğrultusunda geliştirilen projeler ve ortaya çıkan markalar kendilerinden çok daha büyük ve kıdemli rakiplerini geride bırakmıştır. Biz TOGG'un da benzer bir başarı hikayesi yazma hedefi taşıdığına yürekten inanıyoruz. Sadece biz inanmıyoruz. Biraz uluslararası medyayı taramanızı öneriyorum."

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"5G'ye çok sıkı hazırlanıyoruz"

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 4.5G'de yakaladığı başarılara değinerek, çok kritik bir alan olarak gördükleri 5G'ye çok daha sıkı hazırlandıklarını söyledi.

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Kacır, 5G teknolojilerine yönelik çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: