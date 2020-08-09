Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Araştırmacı sayımızı da 200 bin kişiye çıkaracağız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Araştırmacı sayımızı da 200 bin kişiye çıkaracağız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "2023’e giden bu süreçte kendimize somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21’e, Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 1,8’e, bu alanlarda çalışan araştırmacı sayımızı da 200 bin kişiye çıkaracağız" dedi.

Haber Merkezi 09 Ağustos 2020, 17:22 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2020, 17:25 AA