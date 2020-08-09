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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Araştırmacı sayımızı da 200 bin kişiye çıkaracağız
İŞ DÜNYASI BİLİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Araştırmacı sayımızı da 200 bin kişiye çıkaracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Araştırmacı sayımızı da 200 bin kişiye çıkaracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "2023’e giden bu süreçte kendimize somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21’e, Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 1,8’e, bu alanlarda çalışan araştırmacı sayımızı da 200 bin kişiye çıkaracağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Varank
Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023’e giden bu süreçte kendimize somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21’e, Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 1,8’e, bu alanlarda çalışan araştırmacı sayımızı da 200 bin kişiye çıkaracağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK desteği ile üretilen yerli ve elektrikli ekskavatörü kullandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sözlerini şu şekilde sürdürdü:

  • "Katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik alanındaki her bir adım, pandemi öncesi döneme göre çok daha fazla etkiye sahip. Dolayısıyla bu günlerin, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve toplumsal refah artışı için tarihi fırsatlar sunduğunu görebiliyoruz. Yol haritamızı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirliyor.

  • TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon üssü olma görevini üstleniyor. Tabii burada şunun altını çizmemiz gerek; Enstitülerde yürüttüğümüz yenilikçi işlerle özel sektöre rakip değiliz. Bilakis özel sektörün, kamunun ve üniversitelerin katma değer üretmesine katkı sağlıyoruz."

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