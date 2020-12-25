Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İstanbul Kalkınma Ajansı 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından satır başlıkları;
İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından satır başlıkları;
İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz.
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