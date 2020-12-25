Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank İstanbul Kalkınma Ajansı 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İstanbul Kalkınma Ajansı 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından satır başlıkları;

İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz.

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