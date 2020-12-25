Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İstanbul Kalkınma Ajansı 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 25 Aralık 2020, 10:32 Son Güncelleme: 25 Aralık 2020, 10:34 AA