Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ihaleye davet

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ile seçilen Organize Sanayi Bölgelerinin verimliliğinin, çevresel sürdürülebilirliğinin ve rekabet gücünün artırılması ve aynı zamanda diğer organize sanayi bölgelerine örnek oluşturması hedefleniyor.

Başvuruların 6 Nisan 2023 tarihi saat 16:00'ya kadar elden veya kurye ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Proje Uygulama Birimine yazılı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.