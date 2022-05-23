Sanayici yüzünü ‘güneşe’ döndü

Sanayicinin güneş enerjisi santrallerine (GES) ilgisi katlanıyor. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, son aylarda çatı tipi GES’lere yoğun ilgi olduğunu söyledi. İlgiyi “talep patlaması var” olarak değerlendiren Kaleli, “Burada iki faktör var. Biri elektrik fiyatlarının küresel anlamda artması. Diğeri de 4. bölge teşvik kapsamına alınma” diye konuştu. Yapılan başvurularda sanayi tesislerinin ağırlıkta olduğuna işaret eden Kaleli, şöyle konuştu:

“İlginin devam etmesini bekliyoruz. Öncelikli olarak 1 megavat üstü projelerin kurulumu yapılıyor. Zamanla 500 kilovat, 300 kilovatlık GES’lerin kurulumlarına da ilgi artar diye bekliyoruz. Sadece bu yıl çatı tip GES kurulumunda 1000 megavatın üzerine çıkarız diye tahmin ediyoruz. 2023’te de 1500 megavatlık bir kurulum bekliyoruz. Bunların da yüzde 90’ına yakınını sanayi tesisleri olacak gibi görünüyor.”

YATIRIMCI KURULUM İÇİN SIRADA

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ da sanayicilerin lisanssız GES için seferberlik ilan ettiğine işaret etti. GES kurulumlarında amortismanların da düştüğüne işaret eden Demirdağ, “Rusya- Ukrayna krizinden sonra dünya ‘en ucuz şey, sahip olduğunuz şeydir’ söylemini yaşayarak öğrendi. Burada da sanayicimiz başta olmak üzere çatı tipi GES kurulum arttı. Yatırımcılar artık GES kurulumu için sırada bekler hale geldi” dedi.

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Son yıllarda yapılan düzenlemelerin GES’lerin önünü açtığına işaret eden Demirdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu konuda gerekli adımları attığını hatırlattı.

TÜRKİYE, GES TEKNOLOJİSİNDE ALTERNATİF ÜLKE

Türkiye’nin dünyada sayılı panel üreticilerinden biri olduğuna değinen Demirdağ, “Türkiye’nin GES teknolojilerinde artık bir alternatif olduğu fark edildi. Dünya genelinde artık kabul görüyoruz. Burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın büyük rolü var. Şu anda tüm GES ekipmanlarını yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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