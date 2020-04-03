Sanayicilerin isteği mücbir sebep kapsamına girmek

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Covid-19 salgını ile mücadeleye yönelik açıklanan ekonomik destekler kapsamında sanayicileri en olumsuz etkileyen konunun, mücbir sebebin sektörel anlamda dağılımı olduğuna dikkat çekti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, salgın nedeniyle mart ve nisan ayları olağan toplantısını birleştirerek elektronik ortamda video konferans yöntemi ile gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında çok zorlu ve eşine az rastlanan bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Bahçıvan, “Dünya genelinde hükümetler ekonomik destek paketlerini herkesi eşit destekleyecek şekilde kurguluyor. Türk sanayisinin bu zorlu günlerde, NACE üzerinden ayrımcılık gibi bir lüksü yok. Birbiriyle ilişkisi olan, iç içe girmiş sektörler arasında ayrışma ve huzursuzluk doğuracak tutum ve uygulamalardan özenle kaçınılmalıdır. İstisnasız tüm imalat sanayi sektörleri mücbir sebep kapsamına alınmalıdır” ifadesini kullandı.

Erdal Bahçıvan

GÜN BİRLİK GÜNÜ

Yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma mesajları da veren Bahçıvan, “Gün, karamsarlık günü değildir. Bu zorlu dönemi de hep birlikte dayanışma halinde aşacağız. Tedbiri elden bırakmadan, umudu koruyarak, omuz omuza vererek, paylaşarak, yaşama sarılarak yolumuza devam etmeliyiz” dedi. Kısa çalışma ödeneği konusuna da işaret eden Bahçıvan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Orada da aynı fabrikada çalışan iki kızımız birisi 450 gün prim ödemiş, öteki 375 gün ödemiş. Aynı bantta çalışıyorlar ve aynı maaşı alıyorlar. Birine ‘470 gün prim ödediğin için kısa çalışma ödeneğinden faydalanabiliyorsun’, diğerine ise ‘75 gün eksik ödemişsin sen faydalanamıyorsun’ diyorsun. Bu adaletli ve hakkaniyetli bir uygulama değil. Gecikmeksizin bu haksızlık ortadan kaldırılmalı, kısa çalışma ödeneği ile ilgili tüm gün sınırlamaları kaldırılmalıdır.”

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KDV ALACAKLARI HIZLA ÖDENMELİ

Bahçıvan, başta KDV alacakları olmak üzere özel sektörün devletten olan alacaklarının da hızla ödenmesi gerektiğine dikkat çekti. KDV alacaklarının bir kefalet enstrümanı olarak kullanılabilmesi gerektiğine değinen Bahçıvan, “KGF limitleri şirketlerin geçmiş kullanımlarına ve limitlerine bakılmaksızın süratle açılmalıdır. Getirilen son çek düzenlemesinin piyasada oluşturduğu karışıklık ve haksızlık giderilmelidir. Başta çalışmaya devam eden sektörlerimiz olmak üzere sanayimize enerji desteği sağlanmalı, enerji yoğun sektörlerde elektrik-doğalgaz ödemeleri 6 ay ertelenmeli, diğer sektörlerde taksitle ödeme imkanı getirilmelidir. Çalışmaya devam eden sektörlerimizin lojistik ihtiyaçları aksamadan giderilmelidir. Bu süreçte özellikle hava ve denizyolu kargo taşımacılığında ortaya çıkan fırsatçı yaklaşımlar engellenmelidir. Geçici vergi ödemesi mutlaka kaldırılmalıdır” önerisinde bulundu. Bahçıvan, “Nefes Kredisi”nin bu dönemde de uygulanması için İSO olarak katkı vereceklerini, yine firmaların Odalara haziranda yapacakları ilk taksit aidat ödemelerinin de gecikme faizi uygulanmaksızın ekim ayına ertelendiğini söyledi.

İŞTE SANAYİCİNİN DİĞER TALEPLERİ

* Belli bir süre vergi ödemelerinin özel bankalara da yapılabilmesi imkanı getirilmelidir.

* Eximbank kredilerinde sağlanan desteklerin kapsamı genişletilmelidir.

* Gümrüklerde ihracat süreçlerinde yaşanan gecikmeler giderilmelidir.

* İhracatçılara sağlanacak olan stok finansman süreci netleştirilmelidir.