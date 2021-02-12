Ekonomi Türk tabancasına ABDden ikinci büyük ödül
İŞ DÜNYASI

SAR 9 ABD'den ikinci büyük ödülünü aldı

Türk tabancasına ABD'den ikinci büyük ödül

SAR 9 tabancasının yeni versiyonları, ABD'nin Tactical Retailer dergisinin tabanca kategorisinde "Okurların Seçimi Altın Ödülü"ne layık görüldü. SAR 9'un yeni versiyonlarını, gümüş madalya ile Sig Sauer ve bronz madalya ile Glock takip etti.

Haber Merkezi AA
SAR 9 tabancası.
SAR 9 tabancası.

Sarsılmaz açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin "Özgün ve Yerli Tabancası" seçilen ve Silahlı Kuvvetler ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm testlerini açık ara birincilikle bitiren SAR 9'a ABD'den ikinci büyük ödül geldi.

"Okurların Seçimi Altın Ödülü"nü alan SAR 9'u gümüş madalya ile Sig Sauer ve bronz madalya ile Glock takip etti.

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SAR 9 versiyonu SAR 9X, ocak ayında da ABD’de en çok okunan ateşli silah dergilerinden On Target dergisinin düzenlediği "Editörlerin Seçimi Ödülü'nde "2020 Yılının En İyi Tabancası" ödülünü kazanmıştı.

SAR 9'un üstün başarı gösterdiği testlerin başında ise aynı tabanca ile yapılan 50 bin atım testini hatasız tamamlaması geliyor.

Dayanıklılığının yanı sıra hafifliği, hedefte toplama üstünlüğü ve zor iklim şartlarında gösterdiği başarı da SAR 9'un en iyi tabanca olmasında önemli etkenler arasında yer alıyor.

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