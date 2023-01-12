Ekonomi Sarıyer Belediyesi İstinyedeki tesisi kiraya verecek
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Sarıyer Belediyesi İstinye'deki tesisi kiraya verecek

Mülkiyeti Sarıyer Belediyesi'ne ait İstinye mahallesinde bulunan 4.500 metrekare alan üzerindeki restoran, mutfak, cam bahçe, bina, depo ve üzerindeki otopark, ahşap kafe nitelikli taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarıyer Belediyesi İstinyedeki tesisi kiraya verecek
İstinye

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 11.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

10 yıllık muhammen bedel 19 milyon 200 bin, geçici teminat bedeli ise 576 bin Türk Lirası'dır.

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