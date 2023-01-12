Sarıyer Belediyesi İstinye'deki tesisi kiraya verecek

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 11.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

10 yıllık muhammen bedel 19 milyon 200 bin, geçici teminat bedeli ise 576 bin Türk Lirası'dır.

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