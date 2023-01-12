Sarıyer Belediyesi İstinye'deki tesisi kiraya verecek

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 11.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.
10 yıllık muhammen bedel 19 milyon 200 bin, geçici teminat bedeli ise 576 bin Türk Lirası'dır.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 11.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.
10 yıllık muhammen bedel 19 milyon 200 bin, geçici teminat bedeli ise 576 bin Türk Lirası'dır.
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