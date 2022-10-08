Ekonomi Sarıyerde villa satış ihalesi
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Sarıyer'de villa satış ihalesi

İstanbul Sarıyer'de villa niteliğindeki 3 katlı bina açık artırma ile satışa çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarıyerde villa satış ihalesi
Sarıyer

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Reşitpaşa mahallesinde yer alan, mesken vasıflı 1, 2 ve 3 nolu bağımsız bölümlerin bulunduğu bina mevcutta 2 bodrum kat, giriş kat ve 2 normal kattan oluşan, bahçesi ve müştemilatı olan binadır. Bina tapuda 3 ayrı bağımsız olarak gözükse de mevcutta tek bağımsız bölüm olarak kullanılmaktadır. Bina yapılan tadilatlarla villa konumundadır. Binanın içinde dâhili asansör bulunmaktadır. Binanın boğaz manzarası bulunmaktadır.

Binanın içi birinci sınıf malzeme ve işçilik ile donatılmıştır. Ayrıca bahçe kısmında evde çalışan kişiler içinde müştemilat bulunmaktadır. Binanın muhammen bedeli 49 milyon Türk Lirasıdır. Taşınmazın birinci satış günü 25 Ekim 2022 tarihidir.

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