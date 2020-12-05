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Ekonomi Sarp Sınır Kapısında tır geçiş rekoru kırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan 704 tır çıkışıyla günlük rekor kırıldı

Sarp Sınır Kapısı’nda tır geçiş rekoru kırıldı

Türkiye’nin Kafkaslara açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı’nda tır geçiş rekoru kırıldı.

Haber Merkezi AA
Sarp Sınır Kapısı
Sarp Sınır Kapısı

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, 3 Aralık'ta Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan 704 tır çıkışıyla günlük rekor kırıldığını bildirdi.

Akyürek, yaptığı yazılı açıklamada, Sarp Kara Hudut Kapısı'nın son dönemde oluşan tır kuyrukları dolayısıyla sürekli gündemde olduğunu belirtti.

TIR SAYISINDA REKOR KIRILDI

Kemalpaşa Kaymakamı ve Sarp Mülki İdare Amiri Recep Gündüz'den, 3 Aralık'ta Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan 704 tır çıkışı olduğu bilgisini aldıklarını aktaran Akyürek, böylece kapıdan günlük çıkan tır sayısı açısından rekor kırıldığını ifade etti.

Akyürek, Sarp gümrüğünün Gürcistan tarafındaki zemin betonlama çalışmasının sıkıntılı bir sürece yol açtığını belirterek, sorunun çözümü noktasında gayret gösteren Artvin Valisi Yılmaz Doruk'a, Kaymakam Gündüz'e, Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin'e, gümrükte çalışmaları yürüten tüm idareci ve çalışanlara teşekkür etti.

24 SAATLİK ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

Gündüz ve Bilgin'in 24 saat esasına göre büyük bir özveriyle sahadan ayrılmadan yaptıkları çalışma sayesinde bu rekorun kırıldığını vurgulayan Akyürek, "Gürcistan tarafındaki sıkıntı göz önünde bulundurulduğunda bu rekora imza atmış olmaları, komşu ülkedeki sorun ortadan kalktığında araç çıkış sayısının daha yukarılara ulaşacağını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Dört köy sular altında kalacak: Yeni yerleşim yerinde sona gelindi
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Dört köy sular altında kalacak: Yeni yerleşim yerinde sona gelindi
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ile birlikte ilçe merkezi ve 4 köy su altında kalacak. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki çalışmalar sürüyor.

Cem Yılmaz'ın da ilgilendiği aracını 100 bin liraya satıyor
FOTOĞRAF 9
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Amasya Küçük Sanayi Sitesi’nde oto elektrik tamirhanesi işleten Bahattin Şahin, anahtarsız çalıştırma, merkezi kilit, otomatik cam, geri görüş ve çeşitli sistemlerle donatıp tüm parçalarını elden geçirdiği 20 yıldır kullandığı klasik aracına bir otomobil fiyatı kadar masraf yaptığını anlatarak tamirhane yerine daha güzel bir ortamda sergilenmesini istediği için 100 bin liraya satışa çıkardı.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın da menajerinin kendilerini arayıp bir projede kullanmayı düşündükleri otomobil hakkında bilgi edindiğini de belirten 61 yaşındaki Şahin, “Merzifon’daki Murat 124’ü gelip görmüştü. Buyursun gelsin benim arabamı da görsün” dedi.
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Katıldığı yarışmalarda da dikkat çeken otomobilinin kullanımına çok özen gösteren Şahin, “Otomobilime yazın biniyorum. Kışın da havalar soğumaya başladığında içerip alarak çadırını çekip nisana, mayısa kadar dinlendiriyorum” diye konuştu.
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Cem Yılmaz'ın da ilgilendiği aracını 100 bin liraya satıyor
Amasya'da yaşayan Bahattin Şahin, klasik otomobil tutkusuyla tanınan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın da telefon açtırıp bilgi aldığı 1975 model "Murat 124" otomobilini 100 bin liraya satıyor.


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