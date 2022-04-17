Sarp’taki yoğunluğa karşı önlem hazırlığı ​

Ticaret Bakanı Muş, ihracattaki artış ve savaş dolayısıyla Karadeniz’in kuzeyindeki güzergahı kullanamayan yük araçlarının Türkiye’yi üzerinden geçmeyi tercih etmesinden dolayı büyük bir yoğunluk yaşanan Sarp Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Kapıdaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Muş, Sarp Sınır Kapısı’nın yoğun kapılardan biri olduğunu dile getirdi.

TIR TRAFİĞİ ARTTI

Muş, “Baharın gelmesiyle birlikte hem yolcu trafiği hem de sivil araçların, yayaların geçişinde ciddi bir yoğunluk var. Hem de ihracatımızın artmasıyla beraber TIR trafiğinde de bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla bu artan trafiğin en optimum seviyede yönetilmesi için Gümrük İdaresi çeşitli tedbirler alıyor” dedi.

YOĞUNLUĞU AZALTMAK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ

Bazı önlemlerin yapılan değerlendirme toplantısında da gündeme geldiğini belirten Mehmet Muş, şunları kaydetti: “Onlarla ilgili bazı adımlar atacağız. Hem sürecin hızlandırılması hem de yaşanan yoğunluğun içeriye doğru alınıp gerekli işlemlerin orada yapılması noktasında bazı düşüncelerimiz söz konusu. Ona göre çalışmalarımızı yapıp, nihai kararımızı vermiş olacağız. Planlananın çok üzerinde bir TIR trafiği ve yolcu trafiği olduğundan dolayı kapıda bir yoğunluk yaşanabiliyor. Optimum seviyede yönetilmesi için büyük bir çaba içinde arkadaşlar.”

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Türkiye geçişli hatlara talep artabilir

Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkilerini ve Türkiye için doğurabileceği sonuçlarına dikkat çeken uzmanlar, Türkiye’den geçen orta koridora ilginin artacağına dikkat çekiyor. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Altay Atlı, “Yanı başımızdaki savaşla birlikte bu alanda yeni bir durum oluştu. Bunun bir boyutu Asya ile Avrupa arasındaki taşımacılıkla ilgili. Özellikle Çin’de Avrupa piyasalarına demir yolları üzerinden büyük ölçekli ve yüksek frekanslı taşımacılık Rusya üzerinden hız kazanmıştı ve Türkiye de yeni yeni Orta Koridor üzerinden buradan pay alma çabalarını artırıyordu. Mevcut durumda Rusya’nın artık tercih edilmemesi ve dolayısıyla Orta Koridor ile Türkiye geçişli hatlara talebin hızlı bir şekilde artması öngörülüyor” dedi.