Şartları yerine getirmeyen 21 faizsiz konut şirketi BDDK kararı ile tasfiye edildi

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi.

BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

İntibak şartlarını taşımayan şirketlere Tasfiye Komisyonu atanacak





Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kıldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak. BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı. BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.

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Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini

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İşte tasfiye edilen şirketlerin tam listesi;

1.) İktisatevim Gayrimenkul AŞ

2.) Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ

3.) Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

4.) Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ

5.) Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

6.) Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ

7.) Yaşamevim Gayrimenkul AŞ

8.) HH Aydın Yatırım Holding AŞ

9.) İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

10.) Varlıkevim Gayrimenkul AŞ

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11.) İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ

12.) İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ

13.) Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ

14.) Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

15.) Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ

16.) Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ

17.) Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ

18.) Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ

19.) Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ

20.) Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ

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21.) Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ