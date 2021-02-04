Ekonomi Satış kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak
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Satış kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak

Milli Emlak Daire Başkanlığı satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacağını duyurdu. İhale Ankara'nın Elmadağ, Altındağ, Kalecik, Mamak ilçelerindeki taşınmazlar olup teklif açma 22 Şubat'ta yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Altındağ ilçesi.
Ankara Altındağ ilçesi.

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara'da Elmadağ, Altındağ, Kalecik, Mamak ilçelerinde ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen Tarih ve Saatlerinde, Ulus Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda ; Satılacak ve Kiralanacak olan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı verilecek taşınmaz da aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile, ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesinin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz

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