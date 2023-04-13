Savaş Ukrayna ekonomisini vurdu: Yüzde 29,1 küçüldü

En düşük emekli maaşı 7.500 TL olmuş, Ramazan ve Kurban Bayramında verilen ikramiye de her bayram için 2.000 TL olmak üzere 4.000 TL’ye yükseltilmişti. Bu gelişme ile EYT’liler dahil tüm emekliler, ‘Nisan emekli maaşı ne zaman yatacak?’ , ‘Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt ararken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'liler dahil tüm emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin tarihleri açıkladı. EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi hesaplara geçiyor. Peki EYT maaşları ne zaman yatacak? EYT bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar.