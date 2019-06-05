Savunma ihracatta lider

Savunma ve havacılık sektörü, ocak-mayıs döneminde ihracatını yüzde 37 arttırarak, bu alanda lider konumda yer aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) sektörel bazda ihracat verilerine göre, yılın ilk 5 ayında dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttıran sektör savunma ve havacılık oldu. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 784 milyon 65 bin dolar olan sektör ihracatı, 1 milyar 74 milyon 424 bin dolara ulaştı. Sektör bu dönemin tüm aylarında geçen yılki ihracat performansının üzerine çıktı. Savunma ve havacılık ihracatının yüzde 20,8 arttığı ABD, 352 milyon 624 bin dolarla sektör dış satımında ilk sırada yer aldı. ABD’yi, 123 milyon 56 bin dolarla Katar izledi. Katar’a ihracat yüzde bin 327,7 arttı.

YENİ ROTALAR

Savunma ve havacılık sektörü söz konusu dönemde Güney Afrika, Bahreyn, Fransa, Rusya, Çad, Ukrayna, İspanya, Güney Kore, Meksika, Malezya, Filipinler, Kolombiya, Tayland, Avusturalya, Guatemala, Brezilya, Arjantin ve Mali'nin aralarında bulunduğu ülkelere ihracatta bulundu.



