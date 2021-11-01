Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: JGK ve KKK’ya teslim ettik

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimize tüfek teslimatlarımız devam ediyor. Son olarak Kale Kalıp ve Sarsılmaz tarafından üretilen 5.56 mm Piyade Tüfeklerimizden JGK ve KKK’ya teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerimize tüfek teslimatlarımız devam ediyor 🇹🇷



Son olarak Kale Kalıp ve Sarsılmaz tarafından üretilen 5.56 mm Piyade Tüfeklerimizden JGK ve KKK’ya teslim ettik.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/GUMmMWbyqZ — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 1, 2021

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