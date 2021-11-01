Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu JGK ve KKKya teslim ettik
SAVUNMA SANAYİ

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: JGK ve KKK’ya teslim ettik

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli ve milli piyade tüfeklerinin Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına (KKK) teslim edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: JGK ve KKK’ya teslim ettik
Güvenlik güçlerimize silah teslimatı devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimize tüfek teslimatlarımız devam ediyor. Son olarak Kale Kalıp ve Sarsılmaz tarafından üretilen 5.56 mm Piyade Tüfeklerimizden JGK ve KKK’ya teslim ettik" ifadelerini kullandı.

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