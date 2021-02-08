Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: Kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz.
Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı.
➡️ @SageTubitak
➡️ @kalegrubu pic.twitter.com/F2WQyPy0a5
Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığına kanatlı güdüm kitlerinin (KGK) yeni teslimatlarına ilişki Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Demir paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı."
- Demir'in paylaşımında, kanatlı güdüm kitlerine ilişkin görsellere de yer verildi.