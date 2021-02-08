Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu Kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı
SAVUNMA SANAYİ

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: Kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'dan kanatlı güdüm kitleriyle ilgili açıklama yaptı. Demir, Hava Kuvvetlerine kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Hava Kuvvetlerine kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatlarının yapıldığı duyuruldu.
Hava Kuvvetlerine kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatlarının yapıldığı duyuruldu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığına kanatlı güdüm kitlerinin (KGK) yeni teslimatlarına ilişki Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Demir paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı."

  • Demir'in paylaşımında, kanatlı güdüm kitlerine ilişkin görsellere de yer verildi.

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MSB paylaştı: 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı' tüm testleri geçerek tam not aldı
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MSB paylaştı: 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı' tüm testleri geçerek tam not aldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda MEMATT'ın başarıyla geçtiği test aşamalarına ilişkin görüntülere yer verilirken, 'Bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020'de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı' denildi.

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