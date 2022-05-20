Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlaması kalktı

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İYİ Partili Hasan Subaşı'nın 'Kürt sorunu' çıkışına tepki: Bu ülkede Kürt sorunu yok HDP-PKK sorunu var

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesi sonrası başlayan 'Kürtçe şarkı' polemiği devam ederken İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'dan 'Kürt sorunu' çıkışı geldi. 6'lı masanın gizli ortağı HDP'lileri kast ederek toplumun bir kesiminin sorunu olduğunu söyleyen Subaşı, sosyal medyada tepki çekti. Muhalefetin hep bir ağızdan 'Kürt sorunu' demeye başladığına dikkat çeken bazı sosyal medya kullanıcıları, Subaşı'nın sözlerine "Bu ülkede Kürt sorunu yok HDP-PKK sorunu var", "Terörist başını serbest bırakıp Güneydoğuyu verip, ülkeyi bölelim mi?", "Bizim Kürt kardeşlerimiz var Kürt sorunumuz yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.