Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası açıklama: HÜRJET için seri üretim kararı alındı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alındı.

Ayrıca muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon, lojistik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlara yönelik çeşitli projeler karara bağlandı.

DESTEĞİN SÜRECEĞİ VURGULANDI

Toplantıda özellikle, kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde AR-GE ve ÜR-GE’nin önemine dikkat çekildi. Savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu, sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği vurgulandı.

Açıklamada "Türkiye, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecek." denildi.

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FOTOĞRAF 32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde \"Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni\"ne katıldı. TUSAŞ'a gelişinde tesiste incelemelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'de üretilen ve modernizasyonu yapılan hava araçlarına ilişkin bilgi aldı. Uçak hangarında TUSAŞ çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, HÜRJET'in üretilen bir parçasına imzasını attı.<br><br> Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de katıldı.<br><br> Milli Muharip Uçağın tanıtım videosunun gösterildiği törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edildi.<br><br> Erdoğan daha sonra beraberindekilerle yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış kurdelesini kesti. Tüm mühendislere, teknisyenlere, TUSAŞ'a teşekkür eden Erdoğan, \"Burada inşallah ülkemizin hayrına dokunacak, dünyayı şaşırtacak eserlerin üretimini görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin.\" diyerek kurdele kesimini yaptı.<br><br> Kurdele kesimiyle, \"Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi\", \"Kompozit İmalat Tesisi\", \"Uzay Sistemleri Mühendislik Binası\", \"Depo Seviyesi Bakım ve Onarım Merkezi\" ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan tesisler hizmete girdi.<br><br> İşte tarihi açılış öncesinden kareler: Savunma sanayiinde tarihi imza: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Muharip Uçağın kalbi olacak merkezi yakından inceledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak projesinin kalbi olacak merkezin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi merkezde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜRJET'in, kompozitten yapılan ön gövde kokpit yan kabuğunu imzaladı.





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