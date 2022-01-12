Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası açıklama: HÜRJET için seri üretim kararı alındı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alındı.
Ayrıca muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon, lojistik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlara yönelik çeşitli projeler karara bağlandı.
DESTEĞİN SÜRECEĞİ VURGULANDI
Toplantıda özellikle, kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde AR-GE ve ÜR-GE’nin önemine dikkat çekildi. Savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu, sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği vurgulandı.
Açıklamada
"Türkiye, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecek." denildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan HÜRJET'e imzasını attı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde 'Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'ne katıldı. Uçak hangarında TUSAŞ çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, HÜRJET'in üretilen bir parçasına imzasını attı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde \"Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni\"ne katıldı.
TUSAŞ'a gelişinde tesiste incelemelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'de üretilen ve modernizasyonu yapılan hava araçlarına ilişkin bilgi aldı.
Uçak hangarında TUSAŞ çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, HÜRJET'in üretilen bir parçasına imzasını attı.<br><br>
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de katıldı.<br><br>
Milli Muharip Uçağın tanıtım videosunun gösterildiği törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edildi.<br><br>
Erdoğan daha sonra beraberindekilerle yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış kurdelesini kesti. Tüm mühendislere, teknisyenlere, TUSAŞ'a teşekkür eden Erdoğan, \"Burada inşallah ülkemizin hayrına dokunacak, dünyayı şaşırtacak eserlerin üretimini görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin.\" diyerek kurdele kesimini yaptı.<br><br>
Kurdele kesimiyle, \"Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi\", \"Kompozit İmalat Tesisi\", \"Uzay Sistemleri Mühendislik Binası\", \"Depo Seviyesi Bakım ve Onarım Merkezi\" ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan tesisler hizmete girdi.<br><br>
İşte tarihi açılış öncesinden kareler:
Savunma sanayiinde tarihi imza: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Muharip Uçağın kalbi olacak merkezi yakından inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak projesinin kalbi olacak merkezin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi merkezde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜRJET'in, kompozitten yapılan ön gövde kokpit yan kabuğunu imzaladı.
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Milli savaş uçağı TF-X'te ilk uçuş 2025 yılında gerçekleştirilecekken bir önemli gelişme ise Jet Tekamül ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET'de ortaya çıktı.
Küresel çaptaki jet eğitim ve hafif taarruz uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla TUSAŞ öz kaynakları ile 2017 yılında başlatılan Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı (HÜRJET) Projesi’nde, prototip uçaklar için parça üretimi ve montaj faaliyetlerine başlanıldı.
USAŞ, HÜRJET Projesi kapsamında şu anda komponent seviyesi montaj faaliyetlerini sürdürüyor.
2022 yılı ortasına kadar Son Nihai Montaj (Final Assembly Line) geçmeyi planlayan TUSAŞ, yıl sonunda HÜRJET’i hangardan çıkartacak. HÜRJET’in, yer testlerinin ardından 18 Mart 2023’te ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.
HÜRJET Projesi kapsamında, iki adet prototip uçabilir uçak ile test faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet statik ve bir adet yorulma test uçağı üretilmesi planlanıyor. TUSAŞ, bahsi geçen test uçaklarının üretim faaliyetlerine ise ‘fiilen’ başlamış durumda.
HÜRJET, 1.4 Mach maksimum hız ve 45,000 ft maksimum irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak ve son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracak.
9,8 metre kanat açıklığına sahip olacak uçak, geniş görev yelpazesi ve üstün yük kapasitesiyle de dikkat çekiyor.
Öte yandan 13 metre uzunluğa sahip HÜRJET'in menzili ise 2 bin 592 kilometre.
HÜRJET, baş üstü ve kaska monteli gösterge, dijital kontrollü uçuş sistemi, gelişmiş insan makina arayüzü, gece görüş uyumu, havada yakıt ikmali ile otonom operasyonlar için APU gibi çok sayıda özelliğe de sahip bulunuyor.
HÜRJET’in 2721 kg faydalı yük kapasitesine sahip Hafif Taarruz Uçağı modeli, ülkemizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinde kullanılacakken,<br>hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere de silahlandırılacak.
Bu kapsamda havadan havaya Gökdoğan ve Bozdoğan füzesi ile SOM seyir füzeleri de uçakta kullanılabilecek.
Projenin halen devam etmekte olan kavramsal tasarım aşamasında, yapılan pazar analizinin ışığında tek motor ve çift motor alternatifleri değerlendirilerek motor sayısına karar verilecek.
Motor olarak ise HÜRJET’in prototip uçaklarında ve ilk seri üretim uçaklarında GE404 Turbojet Motoru’nun kullanılması planlanıyor. Proje kapsamında HÜRJET'in test ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanmak üzere \"Hürjet 270\" adı verilen mühendislik simülatörü de geliştirildi.<br>Yapay zeka altyapısıyla donatılan simülatör, test pilotlarından alınan geri bildirimlerle Hürjet tasarımının ergonomisine katkı sağlayacak, ileride geliştirilecek eğitim simülatörü için de veri toplanmasına imkan sağlayacak.Simülatörle ayrıca pilotların test çalışmaları esnasında karşılaştıkları hataların anlık tespit edilmesine katkıda bulunulacak.
Birebir Hürjet kokpitinin daha az maliyetli parçalarından oluşan simülatör, son teknolojik gelişmeleri barındırıyor.
Gerçek zamanlı yazılımlar sayesinde, tasarım mühendisleri için pilot girdilerini gerçek uçuş senaryolarından alabilecekleri test imkanını sağlayan simülatör, sunduğu geniş görüş açısıyla ebat ve özellikleri bakımından mühendislik geliştirme simülatörü olarak savunma sanayisinde ilk olma özelliğini de taşıyor.<br>Uçağın ilk prototipinin 202
Türkiye'nin ilk yerli jetinde heyecanlandıran gelişme: Üretimine başlandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı için üretim ve montaj faaliyetlerine başladı. 2022 yılı ortasına kadar son nihai montaja geçmeyi planlayan şirket yıl sonunda HÜRJET'i hangardan çıkartacak.