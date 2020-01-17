“Savunma sanayinde devlet alıcı olursa daha iyi yerlere geliriz”

Girişimci İş Adamları Vakfı’nın düzenlemiş olduğu “GİV Girişimci Buluşmaları” programında konuşan Kale Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay; işadamları, girişimciler, STK temsilcileri ve akademisyenlerin de bulunduğu katılımcılara, ‘Savunma Sanayi ve Havacılık alanındaki faaliyetler hakkında önemli bilgiler verdi.

Kale Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay.

“Başarıyı kendi İHA ve SİHALAR'ımız ile sağlıyoruz”

Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) tarafından Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleşen programda açılış konuşmasını yapan GİV Başkanı Mehmet Koç, havacılık ve savunma sanayiinde ülkemizin geldiği başarılı noktaları vurgularken “Bugün kendimize ait İHA’larımız, SİHA’larımız olmasa hem içeride hem dışarıdaki askerî operasyonlarda bu başarıya nasıl ulaşabilirdik?” dedi. Savunma sanayi alanındaki bugünkü başarıların Selçuk Bayraktar ve Osman Okyay gibi girişimcilerin desteği ile gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Savunma sanayinin ülkeler için ne kadar önemli olduğuna da değinen ve gençlere Kale Grubu gibi girişimci gruplara katılmasını tavsiye eden Koç, katılımlarından dolayı Osman Okyay’a teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

GİV Başkanı Mehmet Koç

Savunma sektörüne devlet katkısı

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay ise 1969 yılında kurulan Kale Grubu’nun ilk yıllardan günümüze kadar gelen gelişim ve artan potansiyelin ardındaki sebepleri, havacılık ve savunma sanayinde ileri teknolojinin etkilerini ve bu alanda yerli ve milli girişimleri anlattı. Okyay, “Savunma sanayinin müşterisi tektir. O da devlettir. Sektörde başarılı olan ülkeler dünya üzerinde söz sahibi olabiliyor, savunma sanayi alanında ilerlemeden tam bir bağımsızlık gerçekleşemez. Bu yüzden devlet almaya istekli olduğu ve bu sektörü desteklediği sürece ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecektir” dedi.

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Ulusal bağımlılık ve refahın yolu savunma sanayinde

Ulusal bağımsızlığın yolu, ülke refahının göstergesi, AR-GE ve yeniliğin kaynağı olduğu için savunma sanayi sektörünün çok önemli olduğunu belirten Okyay, “Savunma Sanayi, zannedildiği gibi geniş hacimli bir sektör değil. Dünya genelinde enerji ve medikal sektöründe bile 60-70 milyar dolarlık ciroların dönüyor. Buna rağmen savunma sanayi alanında toplam rakam sadece 2,3 milyar dolar” dedi. Okyay, dünya üzerinde ABD, İngiltere, Fransa ve Rusya olmak üzere 4 ülkenin savunma sanayinde uçak motorları ürettiğini ülkemizin de bu alanda çok önemli mesafeler kat ettiğini sözlerine ekledi.

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Okyay, “Herkes bildiği işi yapmalı, yapılanı değil daha önce yapılmamışı yapmayı hedeflemek gerek ki ülkemiz daha da büyüsün daha da gelişsin. Kale Grubu da bu kuruluş felsefesine göre kuruldu ve kuruluş amacına göre hareket ediyor” diye konuştu. “Türkiye’nin ilk yerli ve milli piyade tüfeğinin (MPT76) yapımını tetikleme bize nasip oldu” diyen Okyay, hazırlanmış sunum üzerinde F-35 Savaş uçağında yer alan ve Kale Grubu tarafından üretilen parçaları örnekleriyle anlattı. Kale Grubu olarak İHA’ların ilk olarak ortaya çıkmasında 10 sene katkıları olduğunu söyleyen Okyay, savunma sanayinde malzeme konusunda hala büyük sıkıntıların olduğunu, bu konuda kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ifade etti. Katılımcılardan gelen sorulara cevap veren Okyay, herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Girişimci İş Adamları Vakfı’nın plaket takdimi ve hatıra fotoğraf çekimi sonrasında program sona erdi.