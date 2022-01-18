Ekonomi Savunma sanayisi projelerine KDV istisnası
SAVUNMA SANAYİ

Savunma sanayisi projelerine KDV istisnası

Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen projeler kapsamındaki teslim ve hizmetler için 25 Aralık 2021'den itibaren katma değer vergisi (KDV) istisnası uygulanacak.

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Haber Merkezi AA
Savunma sanayisi projelerine KDV istisnası
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası yeniden düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayisi projelerine yönelik teslim ve hizmetler istisna kapsamına alındı. Bu projeler kapsamındaki teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere yapılacak, miktarı ve nitelikleri bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler 25 Aralık 2021'den itibaren KDV’den istisna edildi.

Söz konusu tarihten önce başlayan ve devam eden savunma sanayisi projelerine ilişkin, bu tarihten sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak.

İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabilecek.

İmalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerine yönelik 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için yürütülen iade uygulamasına 2022, 2023 ve 2024 yılları da eklendi.

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