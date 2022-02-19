​Savunma sanayisinde yerli üretim gücü ambargoları kırdı

Savunma sanayisinde son yıllarda yerli üretimin payı hızla artarken, Türkiye’nin önüne çıkan engellerde artan yerlilik oranıyla beraber birer birer ortadan kalkıyor.

2000 yılında yüzde 30 olan savunma sanayisindeki yerliliğin yüzde 80’e ulaştığı bilgisini veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye’nin yerli üretim sayesinde bir yandan ihtiyaçlarını karşıladığını diğer yandan ise iş birliği ağını genişlettiğini söyledi. Kaymakcı, “Engellerin siyasi olanlarının kaldırılması konusunda çaba gösteriyoruz. En son Birleşik Krallık tamamen kaldırdı.

Faruk Kaymakçı

Almanya’yla yaptığımız müzakereler sonucunda ciddi bir gerileme var, Hollanda’yla keza aynı şekilde. Bazı Nordik ülkeleri de geri adımlar attı” dedi.

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ENGELLER YERLİLİĞİ ARTIRDI

Kaymakcı, Türkiye’yle savunma iş birliği konusunda engellemeler olup olmadığıyla ilgili ise şunları söyledi: “Maalesef bazı ülkeler, özellikle Suriye’nin kuzeyinde düzenlediğimiz harekatlar sonrası birtakım engellemeler getirdi. Türkiye aslında bu sayede savunma sanayisinde yerlilik oranını artırdı ve bu noktaya geldi.”

Savunma sanayisinde bin 500 firmanın olduğuna ve 80 bin kişinin istihdam edildiğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye’den 7 firmanın dünyada ilk 100’e girdiğini söyledi. Faruk Kaymakcı, “2021 yılında savunma sanayi ihracatımız 3,2 milyar dolara ulaştı” diye konuştu.