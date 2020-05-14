Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Savunma sanayisinin milli gözleri Sivasta üretiliyor, 8 ülkeye ihraç ediliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas’ta üretiliyor, 8 ülkeye ihraç ediliyor

Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas’ta üretiliyor, 8 ülkeye ihraç ediliyor

ASELSAN Sivas’ta ürettiği milli mercek sistemleri ile Türkiye’de bir ilki başarıp dünyada ise sayılı firmalar arasına girmeyi başardı. 5 mikron toleransla savunma sanayisinde kullanın dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN, bu alanda elde ettiği başarı ile 8 ülkeye ihracat yapıyor.

Haber Merkezi İHA
Elde edilen ürünler yerli silahların, tüfek üstü dürbün, gece görüş dürbünleri ve termal silah dürbünlerinde kullanılıyor.
Elde edilen ürünler yerli silahların, tüfek üstü dürbün, gece görüş dürbünleri ve termal silah dürbünlerinde kullanılıyor.

ASELSAN’ın Sivas fabrikasında ileri teknoloji ile taşlama, parlatma, merkezleme ve ölçme işlemleri yapılabiliyor. 10 bin sınıfı temiz oda koşullarında optik malzemeler üzerine fiziksel buharlandırma yöntemi ile ince film kaplama testlerinde yüzde 96’dan fazla geçirgenlik sağlanabiliyor. Aynı zamanda yüzde 98’dan fazla yansıtma değeri elde edilirken 5 mikron tolerans hassasiyetle üretim sağlanıyor. Elde edilen ürünler yerli silahların, tüfek üstü dürbün, gece görüş dürbünleri ve termal silah dürbünlerinde kullanılıyor.

Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas’ta üretiliyor
FOTOĞRAF 6
Title
ASELSAN’ın Sivas fabrikasında ileri teknoloji ile taşlama, parlatma, merkezleme ve ölçme işlemleri yapılabiliyor. 10 bin sınıfı temiz oda koşullarında optik malzemeler üzerine fiziksel buharlandırma yöntemi ile ince film kaplama testlerinde yüzde 96’dan fazla geçirgenlik sağlanabiliyor. Aynı zamanda yüzde 98’dan fazla yansıtma değeri elde edilirken 5 mikron tolerans hassasiyetle üretim sağlanıyor. Elde edilen ürünler yerli silahların, tüfek üstü dürbün, gece görüş dürbünleri ve termal silah dürbünlerinde kullanılıyor.
Title
Milli uyduların mercekleri Sivas’ta üretilecek <br> <br> ASELSAN Sivas Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Osman Yıldırım, gerçekleştirdikleri üretimle Türkiye’de ilk dünyada ise sayılı firmalar arasına girmeyi başardıklarını, hedeflerinin milli uyduların merceklerini de üretmek olduğunu söyledi. Yıldırım, “Burada üretilen ürünlerimizin tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinde şuanda kullanılmakta, tüm operasyonlarda kullanılmaktadır. Üretimimiz artarak devam ediyor. Bizim buradaki amacımız Sivas’ı bir mercek üssü yapmaktır. ARGE’ye ağırlık veriyoruz. Yeni ürünlerimizin çalışmaları bitmek üzere. Yakında kamuoyu ile paylaşacağımız ürünlerimiz var. Sivas’ta oluşturduğumuz kümelenme ile Sivas’ı savunma sanayinde ve mercek konusunda söz sahibi yapacağız. Kısacası Sivas bir teknoloji ürünleri üreten bir merkez olacak. ASELSAN burada bir yol gösterici oluyor. Bizim hedefimiz inşallah Türkiye’nin yaptığı milli uyduların merceklerini burada üretmek. Şuanda o tür çalışmalarımız var. Çeşitli ARGE çalışmalarımız var. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin, askerlerimizin bizim burada üretilen yüzde yüz yerli ve milli ürünlerimizi kullanmalarında da hepimiz mutlu oluyoruz ve gurur duyuyoruz” dedi.
Title
Yerli silahların milli gözlerini üretiyorlar <br> <br> Yerli ve milli silahların dürbün sistemlerinin Sivas’ta üretildiğini kaydeden Yıldırım, “Milli Piyade Tüfeğimiz yüzde yüz yerli olarak Türkiye’de üretiliyor. Silah üstü görünür dürbünlerde Sivas’ta üretiliyor. Mehmetçiğimizin elinde bulunan bu silahın tüm aparatları, dürbünleri ve tüfeğin kendisi yüzde yüz yerli ve milli oldu. Tüm ihtiyaçlarını da karşılayacak alt yapımız var. Keskin nişancı olsun, gece görüş, termal ve diğer merceklerin tamamını burada üretebiliyoruz” dedi.
Title
8 ülkeye ihraç ediliyor <br> <br> Yıldırım, milli savunmada kullanılan ürünlerin aynı zamanda 8 ülkeye ihraç edildiğine dikkat çekerek, “Biz ürettiğimiz ürünleri merkez ASELSAN’a gönderiyoruz. ASELSAN’da Dünya’nın muhtelif yerlerine bu ürünlerimizi gönderiyor. Bu ürünlerimiz dünyanın her yerinde kabul görecek kalitede. Yaklaşık 8 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin arasında Almanya gibi Avrupa ülkeleri de var” şeklinde konuştu.
Title
Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas’ta üretiliyor
Title
Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas’ta üretiliyor
Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas’ta üretiliyor
ASELSAN Sivas'ta ürettiği milli mercek sistemleri ile Türkiye'de bir ilki başarıp dünyada ise sayılı firmalar arasına girmeyi başardı. 5 mikron toleransla savunma sanayisinde kullanın dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN, bu alanda elde ettiği başarı ile 8 ülkeye ihracat yapıyor.

Milli uyduların mercekleri Sivas’ta üretilecek

ASELSAN Sivas Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Osman Yıldırım, gerçekleştirdikleri üretimle Türkiye’de ilk dünyada ise sayılı firmalar arasına girmeyi başardıklarını, hedeflerinin milli uyduların merceklerini de üretmek olduğunu söyledi.

Yıldırım, “Burada üretilen ürünlerimizin tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinde şuanda kullanılmakta, tüm operasyonlarda kullanılmaktadır. Üretimimiz artarak devam ediyor. Bizim buradaki amacımız Sivas’ı bir mercek üssü yapmaktır. ARGE’ye ağırlık veriyoruz. Yeni ürünlerimizin çalışmaları bitmek üzere. Yakında kamuoyu ile paylaşacağımız ürünlerimiz var. Sivas’ta oluşturduğumuz kümelenme ile Sivas’ı savunma sanayinde ve mercek konusunda söz sahibi yapacağız. Kısacası Sivas bir teknoloji ürünleri üreten bir merkez olacak. ASELSAN burada bir yol gösterici oluyor. Bizim hedefimiz inşallah Türkiye’nin yaptığı milli uyduların merceklerini burada üretmek. Şuanda o tür çalışmalarımız var. Çeşitli ARGE çalışmalarımız var. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin, askerlerimizin bizim burada üretilen yüzde yüz yerli ve milli ürünlerimizi kullanmalarında da hepimiz mutlu oluyoruz ve gurur duyuyoruz” dedi.

Sözleşme imzalandı: Türkiye'nin 'mini tankı' için seri üretim başlıyor
EKONOMİ
Sözleşme imzalandı: Türkiye'nin 'mini tankı' için seri üretim başlıyor

Yerli silahların milli gözlerini üretiyorlar

  • Yerli ve milli silahların dürbün sistemlerinin Sivas’ta üretildiğini kaydeden Yıldırım, “Milli Piyade Tüfeğimiz yüzde yüz yerli olarak Türkiye’de üretiliyor. Silah üstü görünür dürbünlerde Sivas’ta üretiliyor. Mehmetçiğimizin elinde bulunan bu silahın tüm aparatları, dürbünleri ve tüfeğin kendisi yüzde yüz yerli ve milli oldu. Tüm ihtiyaçlarını da karşılayacak alt yapımız var. Keskin nişancı olsun, gece görüş, termal ve diğer merceklerin tamamını burada üretebiliyoruz” dedi.

Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım: Hizmete girdi
EKONOMİ
Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım: Hizmete girdi

8 ülkeye ihraç ediliyor

Yıldırım, milli savunmada kullanılan ürünlerin aynı zamanda 8 ülkeye ihraç edildiğine dikkat çekerek, “Biz ürettiğimiz ürünleri merkez ASELSAN’a gönderiyoruz. ASELSAN’da Dünya’nın muhtelif yerlerine bu ürünlerimizi gönderiyor. Bu ürünlerimiz dünyanın her yerinde kabul görecek kalitede. Yaklaşık 8 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin arasında Almanya gibi Avrupa ülkeleri de var” şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Avrupanın Hümanistlik modası çöktü

Avrupa'nın 'Hümanistlik' modası çöktü

Kurra hafız ​Hasan Tahsin Feyizli, 83 yaşında profesör oldu.
HDPyi ittifak üyesi ilan etti

HDP'yi ittifak üyesi ilan etti

​İYİ Parti-HDP krizi için, "İttifaka zarar vermek istiyorlar" dedi.
Akıl alır gibi değil

Akıl alır gibi değil

​Bilim Kurulu üyesi AVM kuyruklarına isyan etti.
30 bin liralık hasta borçlarını ödedi

30 bin liralık hasta borçlarını ödedi

​Eczanelere borcu olanların defterini kapatıp zarfla para bıraktı.
Son hali görüntülendi

Son hali görüntülendi

​Atatürk Havalimanı'nda hummalı çalışma.
'Burası hastane <br>değil futbol kulübü'

'Burası hastane
değil futbol kulübü'

11 kişinin testi pozitif çıktı, TFF'ye isyan ettiler.

Limonda düğüm çözülemiyor!

Limonda düğüm çözülemiyor!

Tarla fiyatı düştü, pazar-manavda el yakıyor.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

İlçe yedinci kez taşınacak

İlçe yedinci kez taşınacak

Asırlık ağaçlar da özel sistemle sökülerek taşındı.

Akıl sağlığımız da tehlikede

Akıl sağlığımız da tehlikede

​Birleşmiş Milletler'den koronavirüsle ilgili kritik açıklama.
Drone ile tespit etti

Drone ile tespit etti

Muhtar arazidekilere anında maske indirdi.
ABD'den F-35 itirafı

ABD'den F-35 itirafı

​Türkiye olmadan parça temininde sıkıntı çıkabilir.
Atina'nın<br>uykuları kaçacak

Atina'nın
uykuları kaçacak

​Girit ve 12 Adanın Türkiye'ye iadesi için dava açılıyor.
Yayılımını artırır

Yayılımını artırır

​Koronavirüsle mücadele korkutan uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.