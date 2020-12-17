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Ekonomi Savunmada hedef tam bağımsızlık
SAVUNMA SANAYİ

Savunmada hedef tam bağımsızlık ​

Savunmada hedef tam bağımsızlık

ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararına tepki sürüyor. Bu süreçten güçlenerek çıkacaklarını belirten STM Genel Müdür Özgür Güleryüz, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ülkemizin tam bağımsızlığı için yol almayı, ulusal güvenliğimizin sağlanması noktasında atılacak adımlara tümüyle destek vermeyi, Türkiye’nin global güç dengelerinde elini daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Türkiye’nin ulusal güvenlik konusunda dışa bağımlı olduğu noktalarda karşılaşabileceği zorlukları ortaya koyması bakımından bu önem taşıyor.
Türkiye’nin ulusal güvenlik konusunda dışa bağımlı olduğu noktalarda karşılaşabileceği zorlukları ortaya koyması bakımından bu önem taşıyor.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdürü Özgür Güleryüz, üstlendikleri görev ve sorumlulukla Türkiye’nin global güç dengelerinde elini daha da güçlendirmeyi sürdüreceklerini bildirdi. ABD yönetiminin, S-400 hava savunma sistemi almasından dolayı Türkiye’ye uygulamayı kararlaştırdığı CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) yaptırımlarına tepki gösteren Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraklerinden STM Genel Müdür Özgür Güleryüz, Türkiye’nin ulusal güvenlik konusunda dışa bağımlı olduğu noktalarda karşılaşabileceği zorlukları ortaya koyması bakımından bunun önem taşıdığını söyledi.

TÜRKİYE ÇOK DOĞRU BİR YOLDA

Güleryüz, alınan kararın, benzer zorlukları yaşamamak adına “savunma sanayisinde tam bağımsızlık” hedefiyle ilerleyen Türkiye’nin, söz konusu niyet ve kararlılığıyla çok doğru yolda olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

STM Genel Müdür Özgür Güleryüz: Söz konusu kararın, karada, denizde ve havada gücü ve caydırıcılığı giderek artan ülkemizde, savunma kabiliyetlerini güçlendirmek gayesiyle kenetlenmiş sektörümüzün, bu yöndeki çabasını daha da perçinleyeceğine inancım tam.n
  • Güleryüz, “Söz konusu kararın, karada, denizde ve havada gücü ve caydırıcılığı giderek artan ülkemizde, savunma kabiliyetlerini güçlendirmek gayesiyle kenetlenmiş sektörümüzün, bu yöndeki çabasını daha da perçinleyeceğine inancım tam. Güçlenerek çıkacağımız bu süreçte STM olarak, ekosistemimizle ve artan iş birliklerimizle, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ülkemizin tam bağımsızlığı için yol almayı, ulusal güvenliğimizin sağlanması noktasında atılacak adımlara tümüyle destek vermeyi, üstlendiğimiz görev ve sorumluluklarımızla Türkiye’nin global güç dengelerinde elini daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Savunma Sanayii Başkanlığımız (SSB) öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığımızın savunma sanayimiz için çizdiği 2023 vizyonuna, üstlendiğimiz kritik rollerle katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye için üretmeye devam

Mithat Ertuğ

ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararına bir kınama da OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nden geldi. OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, Kümelenme üyesi 269 firma adına yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’ye karşı uygulanan yaptırımlara karşı geçmişte olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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