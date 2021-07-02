Ekonomi Sayılı günler kaldı İşçi, memur ve emeklinin gözü enflasyon oranında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sayılı günler kaldı: İşçi, memur ve emeklinin gözü enflasyon oranında

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı haziran enflasyon verisiyle yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıkacak. İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.

Haber Merkezi AA
Sayılı günler kaldı: İşçi, memur ve emeklinin gözü enflasyon oranında
Milyonların gözü Haziran ayı enflasyon rakamlarında.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 5 Temmuz'da açıklanacak. Böylece yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek.

İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek.

Beş aylık enflasyon yüzde 6,39

Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3 3 zam kararı vermişti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

  • Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

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Diğer yandan, söz konusu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak.

Pazarlık görüşmelerinde, taban ücret, skala farklılıklarının yanında 6 aylık enflasyon rakamı da kritik madde olacak.

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